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咖啡、霜淇淋買1送1！4大超商+量販超市「93軍人節優惠」一次看

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲超商+通路「93軍人節優惠」一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

國軍弟兄辛苦了！《ETtoday新聞雲》整理4大超商、量販超市祭出的「93軍人節限定優惠」，不僅可以爽喝美式買1送1，還有霜淇淋、零食冰品等也通通下殺5折，加碼軍人們只要持軍人證消費不限金額還可享有直接打85折優惠，趕緊來省一波荷包。

●7-11
7-11即日起至9月5日凡於門市出示軍人證（限本人）購買指定商品即可享有85折優惠，且不限金額也不限支付工具，提醒本優惠不適用菸、烈酒、預購、i預購、報紙、行動隨時取及服務性商品。

●全家
全家即日起至9月4日於全門市祭出「指定商品買1送1」，包括特大杯美式、麒麟淡麗GREEN LABEL啤酒、阿奇儂虎斑巧克力雪糕、私品茶仙女紅茶、FamilyMart Collection生茶、悅氏Light鹼性水、湖池屋黍一番鹽燒海鮮蝦口味及比菲多益生菌無糖軟糖（原味／牛奶多多任選）等皆享最低下殺5折優惠；還有「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲▼OK CAFÉ。（圖／業者提供）

▲OK mart祭「大杯莊園級美式買1送1」，只要於全門市出示軍人證／福利證或穿著正式軍人服裝（3擇1）即享優惠。

●萊爾富
萊爾富今（3）日限時1天凡於全門市出示軍人證，即享提神能量飲PowerBOMB荔枝海鹽啤酒花風味買1送1、Hi Café大杯美式任2杯55元（冰、熱可互選，無法寄杯），以及喲C維生素C飲料、野菜一日100％綜合蔬果汁加10元多1件，還有OOHA氣泡飲PET系列任選第2件10元、御茶園茶香馡紅第2件5元等優惠。

●OK mart
OK mart即日起至9月5日凡於全門市出示軍人證／福利證或穿著正式軍人服裝（3擇1），即享「大杯莊園級美式買1送1」，且不限冷熱，再加碼指定飲品（以運動飲料、水類為主）單件可享有6至8折優惠，且優惠不限次數使用。

●家樂福
家樂福自有咖啡品牌「Inlove Café」即日起至9月4日祭出「美式咖啡買1送1」優惠，全台門市包括247間超市、55間量販店通通享有優惠（13間量販店因設備目前尚未有咖啡機），且無須出示任何證件即可享優惠。

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