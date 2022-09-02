批唐鳳對數發部預算狀況外　民眾黨團：讓人懷疑如何執行業務

▲民眾黨團2日上午召開「看不懂的數位、資安發展藍圖？數發部應向大眾清楚說明！」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

數發部日前正式掛牌，2023年度預算編列超過200億，然而人員編制、政策方向等，都讓外界霧裡看花。民眾黨立法院黨團今（2日）召開記者會表示，要求數發部長唐鳳清楚向民眾說明施政方針，並接受監督，如此才能有效引領台灣數位產業及環境正向且良性發展。

民眾黨團2日上午召開「看不懂的數位、資安發展藍圖？數發部應向大眾清楚說明！」記者會，黨團幹事長張其祿直言，台灣民眾每天飽受個資外洩、詐騙訊息的荼毒，數發部沒有蜜月期，必須馬上進行資通安全、資安國防的「拆彈作業」，可是數發部掛牌近一週，國民及在野質疑聲浪不斷，更有輿論擔心數發部成為內容監理機關，也反映唐鳳及數發部「資訊公開」及「與民溝通」的兩大基本工作明顯不足。

張其祿表示，數發部應統一對外說明包括年度預算及特殊預算運用方式、各部門工作內容職掌、人才招聘及錄取資格等問題。此外，也應該布局深耕台灣資訊安全人員教育，優化人才選用體系，而非從業界搶人才。

黨團總召邱臣遠表示，資安即國安概念逐漸升溫，數發部可說是眾所矚目，但掛牌之後部門主要功能卻說不清楚，還傳出不少爭議。數發部217億預算當中，有160億是前瞻預算第四期特別預算，其中明年度預算81.3億元、113年度是78.9億元，唐鳳卻對外宣傳明年度有160億的特別預算？連自己的預算都搞不清楚，唐鳳根本就在狀況外，不禁讓人懷疑這個新機關到底會如何支用預算與執行業務。

邱臣遠也指，數發部第一年員額600人，其中300人是不用考試的約聘人員，這與去年數發部籌備處召集人郭耀煌公開答詢表示總員額只有400人，其中約聘100位。突然間增加了200名約聘員額，為何大幅增加為三倍？到底如何評選？都沒有說明，外界當然會擔心是執政黨花公帑養網軍。邱臣遠呼籲唐鳳應該說人民聽得懂的話，不要搞名詞創意，把數發部搞成宇宙部。

立委高虹安也表示，數發部不應成為財政紀律的破口，更不該成為數位肥貓、數位蚊子館，甚至是執政黨網軍的產地。高虹安認為，數發部花7000萬租大樓、3000萬裝修、1400萬出國考察，這些大手大腳的預算編列，唐鳳都應該對外說明清楚。其他諸如「6G產業先期研發計畫」的3億、「自動化及智能化主動式防預以創建具韌性之國家關鍵通傳網路計畫」的1.1億。這些過去是科技部與通傳會的計畫，轉到數發部之後將會有什麼樣的變動？社會大眾都很好奇。

高虹安表示，部會首長不是水仙花顧影自憐，最重要的工作是向社會大眾解釋政策；極少數人聽得懂唐鳳在說什麼，希望唐鳳未來在發表自己的觀點時可以更貼近人民的生活，避免過多的專業名稱，不需要賣弄自己專業領域的知識。

民眾黨團呼籲，政府宣示數發部要成為台灣的馬達，但政策目標不明、預算運用不清，模糊曖昧的施政文字只會與民眾距離越來越遠，唐鳳應該公開資訊、與民溝通，才能真正為民爭利，創造雙贏。