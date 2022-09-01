民眾黨團優先法案涵7大面向　邱臣遠：不希望台灣成為綠色恐怖

▲左起蔡壁如、邱臣遠、賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男、呂晏慈／台北報導

今（1日）是立法院新會期報到日，國民黨立委洪孟楷「搶頭香」完成報到，其次依序是立委葉毓蘭、陳歐珀、陳椒華、邱臣遠。身為民眾黨團總召的邱臣遠，指出黨團秉持財政紀律原則下，會監督各部會預算都花在刀口上。針對民眾黨團的新會期優先法案，邱臣遠提出七大面向，涵蓋社會安全、國防安全、交通安全、經濟繁榮、環境永續、勞權保障及居住正義。

邱臣遠指出，因應最近殺警案及柬埔寨人口販運社會安全，將提出《外役監條例》修正草案；近期金門頻頻遭無人機騷擾，國軍除了應有基本的應變能力，也須有《要塞堡壘地帶法》加強管制。在交通安全方面，民眾黨團已提出《交通安全基本法》草案，以及防範毒駕提出《刑法第185條之3》修正草案。

邱臣遠也說，預算部分，數位發展部的成立造成各界質疑該單位預算花費，也擔心執政黨養網軍，造成「數位東廠」。民進黨這幾年來，把特別預算常態化，還有偷渡相關預算在各部會進行大內宣、進行網軍攻擊，這部分民眾黨團不能接受，不希望台灣成為數位東廠、綠色恐怖。

立委蔡壁如表示，永續議題上，希望能保護海洋、國土，甚至實現政府組織再造。優先法案中，「海洋保育法」可以2030年劃設30％保護區，讓大家都有魚吃、有魚撈。「永續環境管理法」，建立循環經濟從源頭減少廢棄物，實現環境正義。

蔡壁如說，永續國土部分是指《礦業法》的修法，上會期行政院已提出政院版本的草案。討論「氣候變遷法」，將2050年凈零碳排及減碳路徑目標年入法。另外，是「氣候及環境資源部組織法」，以政府組織再造落實永續政策。

立委賴香伶則說，民眾黨團在會期會推出有關勞保改革的法案，草案已經擬定完成。大家擔憂2028年勞保破產，如果法案沒有調整，政府如何防止，這是一個社會安全危機。另外，近幾年相關部會推諉當新型態產業管理的權責機關，民眾黨團會提出《外送平台管理暨從業人員權益保障法》草案，防止政府輕忽相關勞權。