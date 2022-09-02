周佳琪登記參選屏東市長　國民黨基層力量團結力挺

▲周佳琪登記參選屏東市長。

記者陳崑福／屏東報導

參選登記截止的最後一天，國民黨籍屏東市長參選人周佳琪今(2)日下午，在周媽媽王進士、葉壽山兩位前市長等人陪同，到屏東市公所完成參選登記。周佳琪表示，從宣布參選至今71天，每一天都在勤跑基層，傾聽市民的聲音，其中有鼓勵有批評，她都會銘記在心，她誓言要為這個城市奮鬥，做對的事，做好的事，絕對不會辜負市民對她的期望。

被視為是國民黨的新世代，接受黨徵召參選的周佳琪，今天登記參選，吸引許多支持者到場力挺，也展現了屏東市支持周佳琪的大團結氣勢。

陪同周佳琪登記除王進士、葉壽山(兩人分別擔任周佳琪競選團隊主任委員及總幹事)，及國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝與黃復興黨部主委朱永元，也包括屏東縣長參選人蘇清泉、屏東市農會總幹事吳泰逸、退休公教人員協會理事長李燕妹、黃復興黨部執行長蕭榮明、縣議員唐玉琴、陳揚與候選人蘇資婷，以及多位市民代表、里長等人。

周佳琪表示，已為屏東市創造就業與商機做規劃，要讓市民能夠過有品質的好生活。尤其是屏東縣低薪失業的現象，年輕人找不到好的工作機會。隨著疫情舒緩，台商回流，台灣產業結構發生變化，屏東市也來到一個關鍵時刻。而屏東市正處在發展定位與產業轉型的關鍵時刻，「我們一定要掌握這個契機，發展產業與觀光，創造就業，為城市升級」。

周佳琪一行人完成登記後，隨後前往市公所二樓的市長室拜會，代理市長程清水以冠軍咖啡款待周佳琪，並預祝她高票當選。這場拜會，也出現了難得一見的畫面，屏東市前後任三位市長王進士、葉壽山、程清水，與市長參選人周佳琪同框出現。

王進士及葉壽山也向支持者喊話，請給新世代的周佳琪一個機會，支持周佳琪，給屏東市未來一個機會。