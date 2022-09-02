快訊／鍾東錦違紀參選　國民黨速開考紀會準備開鍘

▲苗栗縣議會議長鍾東錦。（圖／截自Facebook／鍾東錦）

記者崔至雲／台北報導

苗栗縣議長鍾東錦今（2）日登記參選苗栗縣長。而國民黨也在稍早指出，今日為九合一選舉最後一天登記日，而針對這段時間如有國民黨員違反黨內提名作業登記參選，則將依黨章規定由考紀會最速處理。

國民黨副發言人楊智伃今日回應，依照「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」及「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」，黨員違紀參選，將由地方黨部考紀會報中央黨部，並於最速時間招開考紀會，最後送中常會確認通過；如違反黨紀事實明確，最高以開除黨籍處分。

楊智伃強調，本次縣市長、各級民代的提名作業皆以完成，都是選賢與能、黨內一時之選，其中縣市長提名更是經由提名委員會建議，獲中常會通過。為要延續藍營執政的優勢，黨提名的謝福弘也在日前完成登記，全黨上下就是全力支持謝福弘爭取縣長為苗栗鄉親服務機會。

另，有關黨員指稱尚未登記就要考紀處分一事，絕非事實。楊智伃說明，提名辦法和違反黨紀處分規定都是經中常會通過，可供查閱，絕無因人設事的狀況。再者，本次九合一選舉登記告一段落後，各地方黨部彙整違紀狀況報請中央，中央黨部考紀會會最速時間開會一次處理，再報常會確認，一切按照規定作業處理，絕對公平公正公開。

