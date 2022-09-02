柯志恩「送躲避球」要求直球對決辦辯論　陳其邁「沒在怕」接招了

▲柯志恩要求直球對決辯論，陳其邁接招了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨日完成參選登記，同時也準備3樣禮物要送給對手陳其邁，其中一樣為躲避球，要他直球對決，並下戰帖要辯論。對此，陳其邁今天回應，政策的辯論是常態，現在還是以市政優先來推動市政，但登記參選時也有勾選同意辯論。

柯志恩昨大陣仗登記參選，並問到對手陳其邁對於選戰始終冷處理，她表示，會不斷拋出政見，市府也會做出回應，大家都彼此在政見上互相看看如何說服市民，在這次選戰中也勾選辯論這一項，希望直球對決，市長可以接招。

對此，陳其邁今天出席活動回應，民主選舉，政策的辯論是常態，現在還是以市政優先來推動市政，市政的需求、民眾的困難，一刻都不能緩，還是會以市政優先，加緊建設來全力的衝刺市政建設。

▲柯志恩在國民黨議員、支持者們大陣仗的陪同下，正式登記參選。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩昨天登記參選時，特別準備三樣禮物要送給陳其邁，第一樣是麥香，她說，bye 邁 dear friends，要祝陳其邁畢業快樂；第二樣是乖乖，送給大綠、小綠，希望他們能乖乖回到選戰主軸；最後一樣則是躲避球，點名陳其邁不要再閃閃躲躲，應該直球對決，不要每次都放給側翼來回答質疑。

▲柯志恩準備三樣禮物送陳其邁，躲避球諷刺他不要再閃閃躲躲。（圖／記者賴文萱攝）