非法移工躲資源回收場！　台南一舉查獲20名非法外來人口

記者林悅／台南報導

▲移民署南區事務大隊台南市專勤隊，會同台南市勞工局強力掃蕩非法外來人口，一舉查獲20名非法外來人口、3名非法雇主及1名非法仲介。（圖／記者林悅翻攝，下同）

移民署南區事務大隊台南市專勤隊，9月1日會同台南市勞工局強力掃蕩非法外來人口，共計動員30多名人力，兵分3路前往轄內出租套房及資源回收場等地，鎖定目標處所執行查察行動，一舉查獲20名非法外來人口、3名非法雇主及1名非法仲介。





台南市專勤隊於清晨破曉之際，就派員前往台南鹽水區某出租套房外埋伏，該處所經多次勘查，發現居住其中的非法外來人口都是一大早就出門上工，於是包夾發動突襲，經逐一搜查房間，共計查獲9名非法外來人口。讓移民官哭笑不得的是，有2名原本酣睡中的失聯移工，驚醒發現已經被團團包圍，竟然異想天開把自己反鎖在廁所內，以為不會被發現，想不到移民官從口袋掏出10元硬幣，就輕而易舉開啟喇叭鎖，最後只能乖乖束手就擒。

在另一組人馬的查察現場，則有2名失聯移工為了躲避追捕，竟然遁入低矮的水泥夾層內，以為神不知鬼不覺，但還是難逃移民官詳細搜查，果然發現夾層內微微顫抖的雙腳，經過軟硬兼施勸說，再加上夾層內實在悶熱難耐，只好選擇爬出就逮，重獲天日時，狼狽不堪的2人，早已滿臉通紅大汗淋漓。全數依違反入出國及移民法解送收容所收容，等待後續執行驅逐出國。另該隊也深入追查。此外也查獲3名非法雇主及1名非法仲介。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，為落實外來人口安全管理，移民署將持續執行查察作為，並深入追查非法雇主及仲介，展現嚴正移民執法的決心。呼籲民眾千萬不要抱持僥倖心態以身試法，若是違法聘僱非法外來人口，依就業服務法可裁罰15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑責，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。歡迎民眾踴躍撥打該隊檢舉專線06-5813019，共同打擊不法。