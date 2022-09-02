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大台南會展中心盛大舉辦台南品味週　邀請藝群醫美集團參展

▲王正坤醫師表示，藝群集團展出熱銷保養品，也透過知名節目主持人徐凱希Cathy的「網路直播」與粉絲見面，邀請民眾一起來感受大台南會展中心的鯨魚造型屋頂，古感紅磚牆與優質的空間設計。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王正坤醫師表示，藝群集團展出熱銷保養品，也透過知名節目主持人徐凱希Cathy的「網路直播」與粉絲見面，邀請民眾一起來感受大台南會展中心的鯨魚造型屋頂，古感紅磚牆與優質的空間設計。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台南品味週於9月2日到4日，在耗資20億元的大台南會展中心舉行，這棟富有韻味的建築別稱「台南小巨蛋」，台南品味週為南部地區指標性消費展，主辦單位邀請台南在地企業，國內知名醫美品牌「Dr.藝群保養品」參展。

▲王正坤醫師表示，藝群集團展出熱銷保養品，也透過知名節目主持人徐凱希Cathy的「網路直播」與粉絲見面，邀請民眾一起來感受大台南會展中心的鯨魚造型屋頂，古感紅磚牆與優質的空間設計。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師表示，藝群集團展出熱銷保養品，包含植物神經醯胺精華露與菸鹼醯胺(Niacinamide)維他命B3，並且推出超值優惠保養品，也透過知名節目主持人徐凱希Cathy的「網路直播」與粉絲見面，邀請民眾一起來感受大台南會展中心的鯨魚造型屋頂，古感紅磚牆與優質的空間設計。

▲王正坤醫師表示，藝群集團展出熱銷保養品，也透過知名節目主持人徐凱希Cathy的「網路直播」與粉絲見面，邀請民眾一起來感受大台南會展中心的鯨魚造型屋頂，古感紅磚牆與優質的空間設計。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南品味週的展覽主題為「品味生活」，展區內規劃國際頂級酒展、國際咖啡美食展、台灣茶產業博覽會、汽車暨戶外休閒用品展、珠寶暨古董藝術展以及品味生活區。整個展覽，打造5G科技應用場館，邀請全國知名節目主持人「徐凱希Cathy」及網紅「台南大叔」，透過5G 直播暨在地好物推薦服務。

▲王正坤醫師表示，藝群集團展出熱銷保養品，也透過知名節目主持人徐凱希Cathy的「網路直播」與粉絲見面，邀請民眾一起來感受大台南會展中心的鯨魚造型屋頂，古感紅磚牆與優質的空間設計。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師表示，藝群集團是台南在地企業，已經創立25年，是台灣醫學美容產業先行者，每年引領台灣醫美登上國際舞台。旗下有10家藝群醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司，診所分布在台北、台中、台南、高雄。藝群保濕系列保養品常常獲得國內銷售冠軍殊榮，目前在台灣1300家實體美妝門市銷售，包含寶雅POYA、屈臣氏Watsons、康是美，特美事Tomod’s等。線上通路包含MOMO、YAHOO、PCHOME、蝦皮購物等。在這次參展期間，每天都會推出優惠活動，分享給入場民眾。

▲王正坤醫師表示，藝群集團展出熱銷保養品，也透過知名節目主持人徐凱希Cathy的「網路直播」與粉絲見面，邀請民眾一起來感受大台南會展中心的鯨魚造型屋頂，古感紅磚牆與優質的空間設計。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師表示，藝群醫美集團身為台南在地企業，全力支持台南品味週展覽活動，並且讓台南民眾見證藝群集團發展史。藝群集團連結產、官、學、研發等領域，帶動產業創新及企業升級，藉由網路科技，透過戰情室數據即時中心，即時監控各部門效能與效率，BI商業智慧整合系統透過零時差的數據交換分析，提供管理者立即的資訊與策略修正，成功地掌握旗下10間診所及保養品公司之運作，打造出優質保養品，成為台南標竿企業。

▲王正坤醫師表示，藝群集團展出熱銷保養品，也透過知名節目主持人徐凱希Cathy的「網路直播」與粉絲見面，邀請民眾一起來感受大台南會展中心的鯨魚造型屋頂，古感紅磚牆與優質的空間設計。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲王正坤醫師表示，藝群集團展出熱銷保養品，也透過知名節目主持人徐凱希Cathy的「網路直播」與粉絲見面，邀請民眾一起來感受大台南會展中心的鯨魚造型屋頂，古感紅磚牆與優質的空間設計。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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