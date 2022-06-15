苗栗柴柴上錯車　警察來了牠開溜...聰明跑回前任飼主家

▲柴犬跳上遊客的車不肯下車，車主打110求助。（圖／苗栗警分局提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

2名遊客到苗栗三義勝興車站旅遊，要離開時一隻柴犬突然跳上遊客的車不肯下車，車主無奈打110求助，警方到場先以口頭誘拐方式勸狗下車不成，只好使用強制力將狗抱出車外，解決遊客難題。

警察為民服務案件無奇不有，日前兩位遊客到三義勝興車站附近旅遊，開門準備上車離開時，突然1隻黃色柴犬跳上車不肯下車，在遊客求助無門時，只好撥打110請警方到場協助，苗栗警察分局三義分駐所警員陳永斌接獲報案到場，檢視該犬隻應為有主人飼養的寵物犬，可能是一時貪玩跑離開家，看見路旁車輛車門打開習慣性上車。

陳員先以口頭誘拐方式下車不成，只好徒手將狗抱出車外，解決遊客難題，柴犬小黃還趁警察不注意，一溜煙的就跑入路旁草叢逃離現場，最後小黃還很聰明地跑回前一任主人家裡，結束一場虛驚。

警方表示，民眾遇有類似情形，可聯繫縣(市)政府動物保護防疫所協助排除，不可因動物可愛，動物自己跑上車就占為己有帶回家，違者可能會觸犯刑法337條侵占遺失物罪，遭主人提告。

▲警方用強制方式徒手將上錯車的柴犬抱下車（圖／苗栗警分局提供）



▲上錯車的柴犬後來順利回到主人家（圖／蔡文淵翻攝）