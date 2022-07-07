情侶遊勝興車站山區遇大雷雨　山區路況不熟連人帶車翻落邊坡

記者蔡文淵／苗栗報導

台中市一對年輕男女駕車到苗栗縣三義勝興車站旅遊，於5日傍晚開車返途中，遇上大雷雨，因山區道路狹小又蜿蜒，加上駕駛林姓男子對路況不熟悉，連人帶車滑落5公尺深邊坡，撞上邊坡樹幹卡住，經警、消救援，2人無大礙，但飽受驚嚇。警方調查駕駛沒有酒駕，提醒用路人近日午後多雷陣雨，行駛山區道路要格外小心。

▲小客車滑落5公尺深邊坡，撞上邊坡樹幹卡住，經警、消救援，2人無大礙，但飽受驚嚇。。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣三義警、消於5日下午4點許接獲報案，指三義鄉苗51線勝興車站往龍騰斷橋方向道路旁，有一輛小客車滑落路旁邊坡，警、消人員到場，發現一輛小客車滑落約5公尺深的邊坡，撞上邊坡樹幹而卡住受困，先後將車內一對男女救出，2人沒有受傷，但飽受驚嚇。

駕駛林男向警消人員表示，2人欲開車返回台中，突然下起大雷雨，雨勢來得又急又快，造成他視線不佳，加上他對路況不熟悉，當驚覺不對時，車輛就滑落邊坡。

警方調查林男沒有酒駕，並協助委請拖吊業者將車輛拉起脫困。苗栗警分局表示，近日午後常有強降雨，呼籲用路人在視線不佳情況下應隨時注意道路狀況或暫停路邊。如果萬一不慎受困於山區或道路時，務必保持冷靜，不要慌張，可以透過手機定位傳送位置或是路旁電線桿編號，報警請警方前往協助。