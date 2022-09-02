軒嵐諾滯留打轉！最快08:30海警　吳德榮揭「2現況」曝發陸警機率

▲強颱軒嵐諾目前在滯留打轉。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

強颱「軒嵐諾」滯留打轉，海警預計在08：30發佈。氣象專家吳德榮透露，目前軒嵐諾滯留打轉，不利強度維持；另外北方副熱帶高壓減弱，以此2條件來預估陸警發佈的機率。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，強颱「軒嵐諾」颱風眼已不若昨日清淅，原因是滯留打轉的颱風，攪翻其下的海水，降低海溫(SST)，不利強度的維持。中央氣象局「路徑潛勢預圖」顯示，「軒嵐諾」在原地打轉；原橫亙在颱風北方「副熱帶高壓」逐漸減弱，「軒嵐諾」轉向偏北，經宮古、石垣島附近北上，暴風圈邊緣將掠過東北角，是否會符合發布陸上警報的條件？在統計上的預報誤差範圍內，應持續密切觀察。

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▲軒嵐諾潛勢路徑圖。

今(2)日起至下週日(4)日，「軒嵐諾」外圍環流影響，北部、東北部有明顯降雨，將累積可觀的雨量，可紓解北台灣缺水壓力，但山區應防坍方、落石、土石流等現象，不可掉以輕心；其他地區受影響雖相對較小，也都是有局部陣雨、偶有較大雨勢的天氣。北台陸地及各地沿海地區有強陣風、海面風浪增強，海邊有長浪，皆應特別注意！北台轉涼，中南部氣溫略下降。

今日各地區氣溫：北部23至28度，中部23至32度，南部23至33度，東部23至34度。氣象局針對大台北、桃園、新竹縣及宜蘭發佈大雨特報，請注意瞬間大雨及強陣風。

最新模式模擬顯示，下週一(5日)至週三(7日)「軒嵐諾」漸遠離、但天氣仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週四(8日)多雲時晴，午後山區及部分平地有局部陣雨或雷雨。

▼今(2)日4時紅外線色調強化雲圖(左圖)顯示，強颱「軒嵐諾」颱風眼已不若昨(1)日4時清淅(右圖)。（圖／中央氣象局）