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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

22縣市長登記名單一次看！北市12人混戰　「總統」要選嘉市

選舉、選票、投票、大選、投票所。（圖／資料照）

▲九合一大選11月26日登場。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一大選登記參選截止，根據中選會資料，全台22縣市中，完成登記參選縣市長，其中以台北市選戰最為激烈，共有12人搶當首都市長，除了民進黨的陳時中、國民黨的蔣萬安、無黨籍的黃珊珊外，還有台灣動物保護黨的張家豪、台灣維新黨的蘇煥智、台澎黨的黃聖峰，以及無黨籍的童文薰、鄭匡宇、施奉先、唐新民、王文娟、謝立康。另外，選戰常客黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統也投入嘉義市長選戰。

在六都方面，除了兵家必爭之地的台北市，桃園市選情同樣值得關注，民進黨先是經歷了論文門的換將，又遇上分裂，為綠營的現任桃園市長鄭文燦能否順利交棒，增添不少變數。

事實上，有民進黨立委私下表示，台北、桃園是重要的勝選指標，如果兩個都輸掉，就代表大輸，而這就攸關身兼黨主席的總統蔡英文選後是否請辭；國民黨方面，同樣鎖定台北、桃園做為主力戰場，黨主席朱立倫曾喊出「目標十六席、六都過半」未達成將下台，而目前擁有現任優勢的新北市、台中市兩大母雞侯友宜、盧秀燕連任機率大，若在加上北桃，就可達成「14＋2」，以及六都過半的目標。

這回除了藍綠兩黨外，小黨跟素人也紛紛冒出頭。高雄的鄭宇翔今年41歲，無黨籍，過去也沒有參選經驗，開放登記首日就獨自走進高雄市選委會，表明要登記參選市長，嚇到現場選務人員，現場隨即繳交150萬元保證金，成為第一位完成登記的高雄市長候選人，而在台南則有捲土重來的「虧雞福來爹」伍彩集團董事長林義豐，都成為本次選戰的看點。

 
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