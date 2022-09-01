元智大學美化社團學習區　師生DIY動手作油漆粉刷技巧

▲元智美化社團學習區，師生動手作油漆粉刷。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學社團輔導以培育出「創新、永續、多元智能」的活力領袖為願景，廖慶榮校長上任後，便積極鼓勵校內教職員生透過愛校服務，打造更舒適的社團學習空間。因此，校方於開學前特別邀請油漆專家介紹油漆種類及工法並傳授油漆粉刷技巧，期盼師生體驗DIY樂趣並可獲得實用技能。

參與活動的化材系四年級包珍玉同學，知道學校鼓勵師生一起學習油漆技巧，並能美化社團環境空間，立即報名參加。她表示，藉由此次活動，她學到刷油漆的技巧，以後租屋住宿，可以自己DIY刷油漆，應該可以省下不少錢。

來自越南目前就讀中語系碩士班的范氏金鑽，雖然個子嬌小，但刷起油漆卻架式十足。她說，在越南家鄉不曾動手刷油漆，今年暑假未回越南，因此主動報名參加此活動，不僅能學習刷油漆的技巧，還可讓牆面煥然一新，讓她有滿滿的成就感。

資傳系大二的王同學，過去曾經用油漆為木質作品上色，但是成品一直不臻理想，透過活動，讓她了解油漆的種類、刷油漆的技巧，更進一步認識環保材質的油漆對環境的重要性，她期待能為自己的家，妝點新色彩。

元智大學學務長劉俞志1日表示，這次活動特別感謝全家便利商店贊助乳膠漆與油漆刷等器材，讓活動能順利完成；讓參與的教職同仁都值回票價，現今油漆師傅工資昂貴，大家學到刷漆技巧，將來不論租屋處還是自家，都可以依據自己的心情及喜好刷油漆，不用擔心高昂的工資，同時也能了解使用環保材質油漆，將減少甲醛釋放，為永續校園環境盡一份心力。