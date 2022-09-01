快訊／猴痘疫苗來了！首批560劑今晚抵台　「只開放2類人打」





▲首批猴痘疫苗。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫苗來了！疾病管制署今（1）日晚間宣布首批猴痘疫苗560劑已運抵台灣，正在進行檢驗封緘作業。該疫苗使用限於2類對象，包含「操作正痘病毒屬培養之實驗室人員」及「高暴露風險密切接觸者」，經由衛生局向疾管署提出申請並經審核後使用。

國際猴痘疫情持續，國內也出現3例境外移入猴痘病例，疾病管制署為因應猴痘防治需求，依專家建議向丹麥生技公司「巴伐利亞北歐」(Bavarian Nordic，簡稱BN)採購猴痘疫苗JYNNEOS®，於今日晚間運抵臺灣，完成通關程序後，直接運送至指定-20℃冷儲物流中心儲放，並進行封緘作業，本批疫苗共560劑，效期至2024年5月31日。

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▲首批猴痘疫苗抵台。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，目前全球僅BN公司生產猴痘疫苗，產能有限，致世界各國競相採購，該款猴痘疫苗為減毒活性非複製型疫苗(live-attenuated, non-replicating)，是第一個獲准用於預防猴痘的第三代天花疫苗，相較第一代天花疫苗，副作用少、安全性高且施打便利，目前已在美國、加拿大和歐盟批准用於預防猴痘。

疾管署也強調，本次疫苗是積極洽談採購且經衛生福利部食品藥物管理署同意專案進口，後續將依疫情狀況，持續採購國內儲備所需數量。

世界衛生組織(WHO)於今年7月23日宣布猴痘疫情列為國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)，疾管署強調，針對猴痘疫情控制，仍建議以公衛措施為主要手段，包括監測、接觸者追蹤、病患隔離與治療照護等。

疾管署表示，我國於今年6月23日公告猴痘為第二類法定傳染病，目前已通報27例疑似病例，累計3例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國，都已經順利康復出院；另自 6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之70個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」。