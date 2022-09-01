參山處聯合社區居民淨街　3小時清出9百Kg垃圾煥然一新

記者哈勇嘎奧／台中報導

交通部觀光局參山國家風景區管理處谷關遊憩區，今（1)日上午聯合在地和平區博愛里松鶴部落舉辦「我愛松鶴部落淨街活動」，部落居民、文健站長者、德芙蘭國民小學的小朋友共約百人一同為松鶴部落環境貢獻心力，在短短3小時，一共清出900公斤垃圾，讓社區變得煥然一新。

▲居民一同拿著工具將社區直歐邊環境清除乾淨 。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

▲ 社區居民大大小小一起淨街。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

淨街活動一早從9點開始，在活動中心前集合，部落內大小居民，年齡從80歲到5歲都有，人數逾百人，分成兩組人馬，有的人拿著掃把、也有人提著垃圾袋，國小的學童也繞著附近大樹周圍興奮地撿拾，沿著馬路邊收拾樹葉、樹枝、水瓶、鐵罐等。到中午12時為止，一共清出30多個大垃圾袋約900公斤垃圾。

▲ 國小學童也憶起參與打掃工作。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

參山處長曹忠猷表示，每年這個時節都會號召在地居民進行多場淨山淨街活動，以實際行動表達對家園的熱愛，今年因應疫情加強整備旅遊環境，第一場在松鶴部落，第二場在谷關地區，讓臺中市山區揮別疫情陰霾、煥然一新，準備迎來每年最受歡迎的蜜蘋果與楓葉旅遊季，期待遊客能盡情享受乾淨美麗的大梨山美景。