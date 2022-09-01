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陸警可能性提高！有機會達「颱風假」標準地區曝　越晚雨勢越猛烈

▲▼軒嵐諾9/1下午最新位置。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

▲軒嵐諾進逼，北台灣入夜雨勢增強。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」持續進逼，中央氣象局表示，今日北台灣深夜雨勢會越趨明顯，預計將於明晨到上午發布海警，不排除發布陸警可能，且可能性有提高，預計西半部、外島都有9到11級強陣風，北部山區有大豪雨，至於是否達到颱風假「10級強風或大豪雨」的標準，則由地方政府判斷。

氣象局預報員黃恩鴻表示，軒嵐諾明後兩天路徑稍微偏西，預計明日清晨到上午會發布海上警報，時間約落在上午6到8點左右，也不排除發布陸警可能，且因為路徑稍微往西，暴風圈也比較大，加上風力強，因此發陸警可能性略微增加，目前暴風圈非常接近陸地，再往西移有可能擦到東北角陸地。

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▲▼軒嵐諾來襲，雨量預測圖。（圖／氣象局）

▲▼軒嵐諾來襲，上圖為未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼軒嵐諾9/1下午最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

至於是否能達到颱風假「10級強風或大豪雨」的標準，黃恩鴻指出，目前預報為西半部、宜蘭、花蓮、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖沿海有9到11級強陣風，中部沿海風力最強，平地內陸則有較強陣風，而大豪雨範圍則是北部山區，偏累積型的大豪雨，為「長延時大豪雨」，因此是否需要放假，仍交由地方政府判斷。

▲▼軒嵐諾颱風路徑各國預測。（圖／翻攝國家災害防救科技中心NCDR）

▲軒嵐諾颱風明後天北轉，角度若更偏西就可能發陸警。（圖／翻攝國家災害防救科技中心NCDR）

今日入夜後雨勢會越來越明顯，北台灣預計晚上10點後開始出現顯著降雨，且是持續有雨，明日中南部多雲偶爾短暫陣雨，各地山區雨勢較大，其中北部山區有大豪雨，北部、東北部有局部大雨。因降雨影響，明日北部溫度約28到29度，中南部、花東約30到32度。

週日颱風遠離，一早降雨趨緩，北台灣感受明顯，不過颱風離開後改受西南風影響，整體水氣仍多，南部沿海地區降雨增加。下週一到週三受到西南風及低壓帶影響，各地降雨仍多，西半部整天有局部短暫陣雨。

▲▼軒嵐諾9/1下午最新位置。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

▲軒嵐諾將使北部山區出現大豪雨，沿海也會有強陣風。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

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