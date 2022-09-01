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大陸 大陸焦點 特派現場

不敢放生！他捕獲「尖嘴怪魚」養15年　竟是十大凶猛淡水魚

▲▼ 釣到鱷雀鱔。（圖／翻攝自環球時報新聞）

▲鱷雀鱔已經長到70公分長。（圖／翻攝自環球時報新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣東廣州一名74歲的釣魚客早前在珠江中，釣到了一條全身硬鱗的「怪魚」，因不敢隨意放生，將其在家中養了15年，換了3次魚缸。原來，他釣到的是「生態殺手」鱷雀鱔，目前已被相關單位接收。

綜合陸媒報導，74歲的李姓老人是一名釣魚愛好者，15年前在珠江中釣到了一條「鴨嘴怪魚」，經過諮詢當地漁業養殖部門後，他瞭解到這是世界十大凶猛魚類淡水魚類之一，一定不能放生。

李老伯因此將鱷雀鱔養在專門的魚缸內，時間一晃就是15年。最初撿到牠時，這條鱷雀鱔體長36公分，嘴長6公分，由於不斷長大，李老伯更換了3次魚缸。

報導指出，鱷雀鱔生長速度很快，如今這條鱷雀鱔已經長達70公分。此外，鱷雀鱔的壽命高達數十年，是魚類裡非常長壽的品種，且生性凶猛、體型較大，李老伯養起來有些力不從心。

李老伯憂心忡忡地向媒體表示，「這條鱷雀鱔我養了15年了，現在年紀大了養不動了，想給他找個去處。」所幸今年7月，鱷雀鱔被珠江水產研究所外來水生生物風險評估中心接收。

▲河南汝州日前也捕獲2條鰐雀鱔，已無害化處理 。（圖／翻攝 央視）

實際上，鱷雀鱔屬於大型獵食性魚類，身體特別強壯，又幾乎沒有天敵，即使在原產地，也只有鱷魚和更大的魚類有可能進行捕食，若進入自然水體後，可能大量捕食當地魚類，對生態造成衝擊。

鱷雀鱔是外來入侵物種具有高危害性，卻沒有進入大陸官方的《中國外來入侵物種名單》，也沒有相關的法律法規禁止經營和買賣。未來就看相關單位是否考慮將鱷雀鱔納入《中國外來入侵物種名單》，才是治根關鍵。

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