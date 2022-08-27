畫面曝光！河南兩條「怪魚」抓到了　長嘴尖牙被鐵絲綑綁

記者任以芳／綜合報導

河南平頂山汝州市中央公園湖水出現「怪魚」，當地政府25日決定抽乾湖水抓魚，還有大陸自媒體開直播千萬人圍觀，結果第一次抓捕行動失敗，直到昨晚26日兩條「怪魚」確認被抓住。與此同時，寧夏銀川也傳出有鱷雀鱔蹤跡，根據目擊者拍到畫面，目測「怪魚」體長六、七十公分。但「怪魚」何辜？現在有聲音傳出，希望大陸政府考慮將鱷雀鱔納入《中國外來入侵物種名單》，才是治根關鍵。

綜合陸媒報導指出，河南省汝州市中央公園管理方證實，雲禪湖出現的「怪魚」已被捕獲，確認是「一雌一雄」共兩條外來生物鱷雀鱔，工作人員連夜在涵洞中找到，兩條魚體長約為70釐米和90釐米。

▲河南汝州湖中2條鰐雀鱔已被捕獲，一雌一雄共兩條，已無害化處理 。（圖／翻攝 央視）

《央視》畫面顯示，「怪魚」鱷雀鱔嘴部有尖銳利牙，已經被鐵絲捆綁住，畫面看起來有幾分殘忍，但為了大眾安全，必須得清理非原生態的外來物種。目前河南汝州2條鱷雀鱔已無害化處理，當地公園相關區域進行消毒。

此前，公園管理單位捕獲鱷雀鱔，持續抽湖水近一個月。尤其25日當天，不少自媒體開直播，千萬人圍觀「失敗抓魚經過」，引起質疑聲浪，乾旱期間為了抓魚抽乾湖水，只是治本是否值得？

針對外界誤解，該公園運維管理負責人綦立解釋，「最初用大型拋網進行捕撈，請來專業的捕撈隊伍，運用聲吶定位尋找，但鱷雀鱔可能受到驚擾後潛伏了起來。」隨後，園方又採購大型圍網進行投餌誘捕，仍一無所獲，最終採取排乾湖水的辦法。

他強調，「我們已經將水位下降對水生態的影響完全考慮在內，園內五個小湖依地形而建，水系貫通，五湖相連，不會造成水浪費。」

綦立介紹。鱷雀鱔是肉食性的魚類，生性兇猛，會捕食本土物種，尤其是水域中的魚類，水中被魚當作食物的藻類就會大面積氾濫，這些水生植物在水域中形成單一物種的優勢，可能導致水體缺氧，造成一定範圍內的生態災害。因此園方才大費周章捕抓「怪魚」，拖越久對於湖裡生態越不利。

▲寧夏銀川也傳出發現鱷雀鱔蹤跡。（圖／翻攝 瀟湘晨報）

當河南汝州出現「怪魚」，寧夏銀川也傳出發現鱷雀鱔蹤跡。陸媒《封面新聞》報導指出，目擊者王先生最早拍到這條「怪魚」的影片，時間是2022年6月24日傍晚6點多左右，地點是在寧夏銀川市金鳳區塔渠街去往中海國際的橋上。

他回憶稱，當時發現典農河裡有一條長著尖嘴巴，身體修長的魚在遊動，出於好奇拍攝影片，發給一位熟悉水產和水生動物的專家朋友。這位朋友告訴他，從體型和遊動特徵來看，這條「怪魚」其實是鱷雀鱔。

朋友還提醒王先生，鱷雀鱔屬於外來入侵物種，對當地的自然水域會造成一定的生態破壞，但在銀川並沒有聽過多少關於鱷雀鱔出現的訊息。

隨著「抽乾湖水撈魚」的事情在網上發酵後，銀川本地發現鱷雀鱔的訊息也傳開。銀川市委辦公室「問政銀川」25日表示已關注此事，並提請銀川農村農業局辦理。

▲ 「怪魚」鱷雀鱔何辜？大陸電商網路泛濫銷售，無法可管 。（圖／翻攝 淘寶）

根據資料顯示，鱷雀鱔屬於雀鱔目、雀鱔科、大雀鱔屬，是現存7種雀鱔中體形最大的一種，最長可達3米，主要以其他魚類和肉類為食。因口尖似鱷魚，故名鱷雀鱔。

另外，這種外來物種缺乏天敵，水域內的魚類都會被吃掉，如果出現食物短缺的情況下，鱷雀鱔甚至會攻擊人類，就有可能造成人員傷害。大陸有關專家也開始呼籲，「未經批准不要擅自引進、釋放或者丟棄外來物種。情節嚴重的可被追究刑事責任。」

但「怪魚」何辜？大陸電商網路上一堆販售鱷雀鱔的商家，根本無法可管。當務之急，應該是禁止鱷雀鱔的買賣。

鱷雀鱔是外來入侵物種具有高危害性，卻沒有進入大陸官方的《中國外來入侵物種名單》，也沒有相關的法律法規禁止經營和買賣。未來就看相關單位是否考慮將鱷雀鱔納入《中國外來入侵物種名單》，才是治根關鍵。

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