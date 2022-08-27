　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

畫面曝光！河南兩條「怪魚」抓到了　長嘴尖牙被鐵絲綑綁

記者任以芳／綜合報導

河南平頂山汝州市中央公園湖水出現「怪魚」，當地政府25日決定抽乾湖水抓魚，還有大陸自媒體開直播千萬人圍觀，結果第一次抓捕行動失敗，直到昨晚26日兩條「怪魚」確認被抓住。與此同時，寧夏銀川也傳出有鱷雀鱔蹤跡，根據目擊者拍到畫面，目測「怪魚」體長六、七十公分。但「怪魚」何辜？現在有聲音傳出，希望大陸政府考慮將鱷雀鱔納入《中國外來入侵物種名單》，才是治根關鍵。

綜合陸媒報導指出，河南省汝州市中央公園管理方證實，雲禪湖出現的「怪魚」已被捕獲，確認是「一雌一雄」共兩條外來生物鱷雀鱔，工作人員連夜在涵洞中找到，兩條魚體長約為70釐米和90釐米。

▲▼河南汝州湖中2條鰐雀鱔已被捕獲：一雌一雄共兩條 已無害化處理 。（圖／翻攝 央視、瀟湘晨報）

▲河南汝州湖中2條鰐雀鱔已被捕獲，一雌一雄共兩條，已無害化處理 。（圖／翻攝 央視）

《央視》畫面顯示，「怪魚」鱷雀鱔嘴部有尖銳利牙，已經被鐵絲捆綁住，畫面看起來有幾分殘忍，但為了大眾安全，必須得清理非原生態的外來物種。目前河南汝州2條鱷雀鱔已無害化處理，當地公園相關區域進行消毒。

此前，公園管理單位捕獲鱷雀鱔，持續抽湖水近一個月。尤其25日當天，不少自媒體開直播，千萬人圍觀「失敗抓魚經過」，引起質疑聲浪，乾旱期間為了抓魚抽乾湖水，只是治本是否值得？

針對外界誤解，該公園運維管理負責人綦立解釋，「最初用大型拋網進行捕撈，請來專業的捕撈隊伍，運用聲吶定位尋找，但鱷雀鱔可能受到驚擾後潛伏了起來。」隨後，園方又採購大型圍網進行投餌誘捕，仍一無所獲，最終採取排乾湖水的辦法。

他強調，「我們已經將水位下降對水生態的影響完全考慮在內，園內五個小湖依地形而建，水系貫通，五湖相連，不會造成水浪費。」

綦立介紹。鱷雀鱔是肉食性的魚類，生性兇猛，會捕食本土物種，尤其是水域中的魚類，水中被魚當作食物的藻類就會大面積氾濫，這些水生植物在水域中形成單一物種的優勢，可能導致水體缺氧，造成一定範圍內的生態災害。因此園方才大費周章捕抓「怪魚」，拖越久對於湖裡生態越不利。

▲▼河南汝州湖中2條鰐雀鱔已被捕獲：一雌一雄共兩條 已無害化處理 。（圖／翻攝 央視、瀟湘晨報）

▲寧夏銀川也傳出發現鱷雀鱔蹤跡。（圖／翻攝 瀟湘晨報）

當河南汝州出現「怪魚」，寧夏銀川也傳出發現鱷雀鱔蹤跡。陸媒《封面新聞》報導指出，目擊者王先生最早拍到這條「怪魚」的影片，時間是2022年6月24日傍晚6點多左右，地點是在寧夏銀川市金鳳區塔渠街去往中海國際的橋上。

他回憶稱，當時發現典農河裡有一條長著尖嘴巴，身體修長的魚在遊動，出於好奇拍攝影片，發給一位熟悉水產和水生動物的專家朋友。這位朋友告訴他，從體型和遊動特徵來看，這條「怪魚」其實是鱷雀鱔。

朋友還提醒王先生，鱷雀鱔屬於外來入侵物種，對當地的自然水域會造成一定的生態破壞，但在銀川並沒有聽過多少關於鱷雀鱔出現的訊息。

隨著「抽乾湖水撈魚」的事情在網上發酵後，銀川本地發現鱷雀鱔的訊息也傳開。銀川市委辦公室「問政銀川」25日表示已關注此事，並提請銀川農村農業局辦理。

▲▼ 「怪魚」鱷雀鱔大陸電商網路都買得到，無法可管 。（圖／翻攝 淘寶）

▲ 「怪魚」鱷雀鱔何辜？大陸電商網路泛濫銷售，無法可管 。（圖／翻攝 淘寶）

根據資料顯示，鱷雀鱔屬於雀鱔目、雀鱔科、大雀鱔屬，是現存7種雀鱔中體形最大的一種，最長可達3米，主要以其他魚類和肉類為食。因口尖似鱷魚，故名鱷雀鱔。

另外，這種外來物種缺乏天敵，水域內的魚類都會被吃掉，如果出現食物短缺的情況下，鱷雀鱔甚至會攻擊人類，就有可能造成人員傷害。大陸有關專家也開始呼籲，「未經批准不要擅自引進、釋放或者丟棄外來物種。情節嚴重的可被追究刑事責任。」

但「怪魚」何辜？大陸電商網路上一堆販售鱷雀鱔的商家，根本無法可管。當務之急，應該是禁止鱷雀鱔的買賣。

鱷雀鱔是外來入侵物種具有高危害性，卻沒有進入大陸官方的《中國外來入侵物種名單》，也沒有相關的法律法規禁止經營和買賣。未來就看相關單位是否考慮將鱷雀鱔納入《中國外來入侵物種名單》，才是治根關鍵。

延伸閱讀：抽乾湖水「抓怪魚」！千萬人看直播　　鱷雀鱔超兇猛無法可管

►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
公所員旅賞一線天5人迷路原因曝！　竟是體力太好放鳥領隊
一家6口吃了「最後晚餐」！　全數離奇死亡
《玩很大》決賽「強棒加入」坤達也認證！　隔1年出演認了
離譜！立榮旅行社帶清水公所24人遊武界　領隊、導遊都迷路
田徑正妹「川字腹肌」太驚人！　IG美照全場啊嘶
快訊／國2重大車禍！大貨車撞一團　西向回堵紫爆
林襄身體出狀況！　嚴重掉髮頭禿一塊、短暫聽不到
快訊／新北貢寮男溺水！被SUP教練救起　無生命跡象
快訊／S2O主辦稱「被陰了」要提告　文化部二度反擊了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸發改委預測：未來國內物價水平比前幾個月略高一些

影／廣場舞跳一半「天降閃電」　2人當場亡「大群人在旁排隊檢測」

畫面曝光！河南兩條「怪魚」抓到了　長嘴尖牙被鐵絲綑綁

男子被「大魚釣走」淒厲狂叫　釣場老闆：他是第一個喊救命

邱太三下月赴華府演講　說明兩岸政策並拜會美官員

美議員嗆「不受北京威嚇」　國台辦：堅決反對「非官方名義竄訪台」

在麥當勞廁所排出孕囊！孕婦急宮縮遭醫院防疫阻擋　血腥過程曝

帝王為牠發動戰爭！一隻身價破億　內行親揭培育祕辛「當老婆養」

交往3年轉帳440萬　男子出差回來「女友竟已嫁人」驚人秘密曝

拾荒3年賺1190萬元！老人專撿1類「不起眼物品」　真相打臉了

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

柯爾鴨見飯飯失控暴衝　媽邊擋邊笑：會給你啦！

13槍制伏雙刀男！警現身說明　方仰寧破天荒力挺：記功1次

雙刀砍警中彈畫面曝！台南男「步步進逼」追上街　警狂奔連轟13槍

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

梁文音離婚2年「還是相信愛情」　笑稱「怨恨對健康沒有好處」

陸發改委預測：未來國內物價水平比前幾個月略高一些

影／廣場舞跳一半「天降閃電」　2人當場亡「大群人在旁排隊檢測」

畫面曝光！河南兩條「怪魚」抓到了　長嘴尖牙被鐵絲綑綁

男子被「大魚釣走」淒厲狂叫　釣場老闆：他是第一個喊救命

邱太三下月赴華府演講　說明兩岸政策並拜會美官員

美議員嗆「不受北京威嚇」　國台辦：堅決反對「非官方名義竄訪台」

在麥當勞廁所排出孕囊！孕婦急宮縮遭醫院防疫阻擋　血腥過程曝

帝王為牠發動戰爭！一隻身價破億　內行親揭培育祕辛「當老婆養」

交往3年轉帳440萬　男子出差回來「女友竟已嫁人」驚人秘密曝

拾荒3年賺1190萬元！老人專撿1類「不起眼物品」　真相打臉了

熱火時期詹皇曾想鬥走主帥？　前隊友：萊里堅決反對

柯文哲諷刺當市長太老　陳時中：不能歧視年紀大的人

陸發改委預測：未來國內物價水平比前幾個月略高一些

郭台銘點名徐國勇、蔡清祥下台　蔣萬安批：民進黨沒人負責任

公所員旅賞一線天5人迷路原因曝！　竟是工班體力太好...放鳥領隊

杜蘭特想去太陽但人家不想！太陽教頭：第一次聽聞嚇到

防疫津貼被「追回」公文曝光！苦主嘆：不是大錢，但感覺很差

郭台銘捐千萬、點名高官尸位素餐　陳時中：郭董一向非常有義氣

幕後／陳時中二階段採「三合一攻略」　去Gay Bar、跳街舞目的曝

S2O潑水音樂祭「不退票」還失聯　黃珊珊：北市會全力保障消費者權益

長髮妹直播薄紗洩ω曲線！　「放送2粒葡萄乾」網看呆

大陸熱門新聞

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

孕婦流產遭醫院阻擋！她緊急在麥當勞排出孕囊

移民了留公屋當後路　香港一家四口被抓包

陸瘋傳「大旱之後有大震」

獨／台商上高速公路嚇到　「解放軍車隊沒盡頭」

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

交往3年轉帳440萬　女友驚人秘密曝

男子被「大魚釣走」狂喊救我！　

陸男欠債12隻貓被法拍　5分鐘飆到8千多元

帝王為牠發動戰爭！一隻身價竟破億

廣場舞跳一半「天降閃電」　2人當場亡

OL生吞整根黃瓜尺度超開！3女宿舍拍片爆紅

更多熱門

相關新聞

千萬人看直播「抓怪魚」失敗

千萬人看直播「抓怪魚」失敗

河南平頂山汝州市中央公園湖水出現「怪魚」，當地政府今(25)日決定抽乾湖水抓魚，不少自媒體開直播，千萬人圍觀抓魚，至今未發現「怪魚鱷雀鱔」的蹤跡。大陸網友議論，乾旱期間為了抓魚抽乾湖水，只是治本是否值得？網路上一堆販售鱷雀鱔的商家，是否納入《中國外來入侵物種名單》才是治根關鍵。

夜捕巨型水怪！尖嘴長牙全身硬鱗　真正身分曝

夜捕巨型水怪！尖嘴長牙全身硬鱗　真正身分曝

12歲男童釣到「3公尺巨魚」　怪獸級長相曝光

12歲男童釣到「3公尺巨魚」　怪獸級長相曝光

深海怪魚「頭部透明」詭異如外星異種

深海怪魚「頭部透明」詭異如外星異種

澄清湖變大草原！高雄人驚：真沒水怪

澄清湖變大草原！高雄人驚：真沒水怪

關鍵字：

怪魚鱷雀鱔

讀者迴響

熱門新聞

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

即／警13槍轟癱雙刀男　方仰寧：記功一次

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

即／許亞倫、康育豪涉外役監脫逃

拾荒3年賺1190萬元　真相打臉了

苗栗鬼門關夜市空拍畫面曝　人潮塞爆大街

快訊／S2O「主辦堅決不退票」

自強外役監逃犯　鄉民查前科喊扯

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

《流星花園》男星暴打懷胎7月妻！跳起來踹全被錄

即／清水公所員工旅遊5人失聯　警消搜救中

參選人擺拍露奶　黃安轉發力挺

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

清水區公所「武界溯溪」5失蹤！　名單曝光

更多

最夯影音

更多
台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏

台南男揮雙刀衝派出所！　警「換彈匣開13槍」制伏
金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

金馬影后惠英紅精湛演出視障 讓導演想到盲母...秒淚崩

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

王三郎倉庫凌晨遭砸3傷　邱子玹目擊痛批無王法！

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

鬼門關夜市湧萬人！封5條路　擺攤9小時300攤商澎湃進駐

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

「法律不足+離譜檢舉」　前員警沉痛談執法無奈

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面