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加州驚現「透明魚頭」深海怪魚！詭異長相曝　綠色眼球如外星異種

記者張寧倢／綜合報導

一般生活在200公尺以下水域中的魚即稱為深海魚，而科學家日前在加州蒙特利灣海面下600到800公尺深處記錄到一種罕見「透明怪魚」的珍貴影像。畫面中可見這種魚整個頭部都是透明的，可以直接看見如綠色圓球般的2顆眼珠在液體構造中轉動，宛如外星生物。

▲▼頭部透明、長相怪異的「太平洋桶眼魚」（barreleye fish，又稱大鰭後肛魚）。（圖／翻攝自YouTube／MBARI ，Monterey Bay Aquarium Research Institute）

▲科學家發現罕見頭部透明、長相怪異的「深海怪魚」。（圖／翻攝自YouTube／MBARI ，Monterey Bay Aquarium Research Institute，下同）

根據《太陽報》報導，美國加州蒙特利灣水族研究所（MBARI）在最近的一次深海觀測任務中，利用遠端遙控技術拍下了極其罕見的「太平洋桶眼魚」（barreleye fish，又稱大鰭後肛魚），研究人員於10日將這段約1分鐘的珍貴影像上傳至YouTube與IG，畫面顯示這種「深海怪魚」的頭部竟然是透明的，而且在相機光線的照射下，還能清楚看見內部圓形的眼球構造呈現詭異的綠光，宛如外星生物般的奇異相貌。

▲▼頭部透明、長相怪異的「太平洋桶眼魚」（barreleye fish，又稱大鰭後肛魚）。（圖／翻攝自YouTube／MBARI ，Monterey Bay Aquarium Research Institute）

▲這種「太平洋桶眼魚」的眼睛不是長在體外，而是被包覆在頭頂透明組織的內部。

MBARI表示，他們利用遙控潛水設備進行探測任務多達5600多次，總共拍攝了時長超過2萬7600小時的影像資料，而迄今只有9次幸運碰到這種桶眼魚。據報導，牠們棲息在只有少量的光能穿透的海洋邊緣地帶，主要集中於600到800公尺水深，身長約可達15公分，圓形眼睛被包覆在頭頂透明組織的內部，而不是像一般常見魚類眼睛長在頭外兩側。

▲▼頭部透明、長相怪異的「太平洋桶眼魚」（barreleye fish，又稱大鰭後肛魚）。（圖／翻攝自YouTube／MBARI ，Monterey Bay Aquarium Research Institute）

▲太平洋桶眼魚的眼球方向可以隨意轉動，不影響進食能力，透明組織有助於眼睛收集深海的微弱光線。

MBARI指出，由於環境光線微弱，桶眼魚的眼睛正常時候都是往上看的，可以偵測來自上方光線投射出的陰影，通常會以藏在水母觸手裡的小型甲殼類動物為食。儘管眼睛朝上、嘴朝前方，卻不會影響進食，因為研究人員發現，牠們能夠在頭部透明組織中直接旋轉眼睛方向，這種奇異的構造更有利於收集光線。

▼MBARI在12年前也曾發現過一隻太平洋桶眼魚的活體，引起科學界關注。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

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