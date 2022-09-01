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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

模仿陳時中政見？　她批黃珊珊「只見樹不見林」：全盤佈局看不到

▲▼管碧玲接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳時中競選辦公室政策小組總召集人管碧玲。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

九合一大選白熱化，無黨籍台北市長參選人黃珊珊1日舉辦首場政見發表會，以「首都進化雙軸線」為主題，將台北市長柯文哲現有的東、西區門戶計畫為基礎，延伸出「縱軸南北串連」等7項計畫。對此，民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室政策小組總召集人管碧玲痛批，「黃珊珊模仿了陳時中的政見形式，卻沒有模仿到研究深度和城市格局！只見樹木不見森林，全盤的佈局看不到。」

「我們樂於看到黃副市長，模仿阿中的形式發表她的政見。」管碧玲1日表示，陳時中持續拋出具體政見，帶動以政策為主軸的選戰模式，但黃珊珊提出之政見，對於多數問題核心沒有精確的掌握，導致只見樹木不見森林，全盤的佈局看不到，更沒有全球競爭的思考，「模仿了形式，沒有模仿到阿中的研究深度和城市格局。」

管碧玲指出，現任市府團隊執政兩屆，其中黃珊珊擔任3年的副市長，這些計畫都未在任內推動完成，「執政時沒有做，直到選舉才提出來，會不會選上之後又跳票？」

針對黃珊珊政見，管碧玲舉出5點質疑，包括：

第ㄧ、Rod的問題關鍵在於「只看到容積沒有看到人與河的對話」。

第二、產業的佈局要有策略，要用全球競爭的角度發展隊型；然而，黃珊珊只是撿現成的，把南港的既有基礎加形容詞，當作南港的利多，其實沒有新意。

第三、「圓山足球場新創園區改建」市府已經喊了很多年，該地區最重要的問題是人行空間串連，但黃珊珊對此卻沒有著墨，「根本是拿行政怠惰當政見」。

第四、若開發關渡平原，連動的北投與士林地區發展會遇到什麼問題？「黃珊珊不知道，我們知道，我們的前瞻規劃即將端出來，屆時大家會看到什麼叫做遠見！」

第五、TOD大家都在提，已經不算亮點，陳時中執政時會加入設計與文化導入，這是很重要的核心之一。

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