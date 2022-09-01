打完台大打宏碁　朱立倫批民進黨：潑髒水手段實在有夠LOW

▲國民黨主席朱立倫指出，民進黨這種抹黑、潑髒水手段實在有夠LOW，今天打完台大打宏碁，相信宏碁會對整個研究提出釐清說明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨主席朱立倫1日上午陪同台南市長參選人謝龍介登記參選，台灣基進黨在一旁抗議「國民黨不倒，台灣不會好」，對此朱立倫指出，在野黨應是監督執政黨，現在反變成執政黨側翼打手，令人遺憾。

針對國民黨桃園市長參選人張善政被爆料，過去任職宏碁公司副總期間，主持研究計劃疑涉抄襲，朱立倫表示，這是執政黨低級抹黑、潑髒水的手段，若有問題就去告宏碁，地方政府也有研究計劃、工作報告掛名行政首長主持的，包括桃園市長鄭文燦或他自己在新北主政期間。

「民進黨這種抹黑、潑髒水手段實在有夠LOW，今天打完台大打宏碁」，朱立倫直斥，張善政當時是部門的負責人，實際執行單位有一個12人研究小組，沒有一毛錢落在張善政口袋，民進黨現在硬要扯上張善政，質疑研究計劃等於是衝著宏碁，「你就去告宏碁啊！」相信宏碁會對整個研究提出釐清說明。

朱立倫進一步表示，地方政府會有工作報告、研究計畫、市政報告，像是桃園市長鄭文燦，或是他自己主政桃園縣、新北市16年期間，也會有行政首長掛名主持，但由相關單位執行，「民進黨要抓的話，實在不必這樣，就去抓，這樣會成全世界笑話」。