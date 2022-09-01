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台灣傳捷報！地科奧林匹亞競賽奪2金5銀1銅　國際排名第4

▲▼台灣學生在國際地科奧林匹亞競賽獲得2金5銀1銅，左起蘇軒漢、王政凱、蕭皓澤、涂宇軒、王德名、林子翔、王道一、謝承安。。（圖／教育部提供）

▲台灣學生在國際地科奧林匹亞競賽獲得2金5銀1銅，左起依序為：蘇軒漢、王政凱、蕭皓澤、涂宇軒、王德名、林子翔、王道一、謝承安。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

我國參加2022年第15屆國際地球科學奧林匹亞競賽，昨（31日）自印尼傳來捷報，在34個地區及國家、204名學生參賽中，我國8名代表參賽學生總計拿下2金、5銀、1銅，國際排名以學生競賽總成績計算為第4名，個人最佳排名建中王政凱（個人排名第9名）、高雄中學林子翔（個人排名第11名）。

今年國際地球科學奧林匹亞競賽由義大利主辦，教育部表示，受疫情影響，以線上賽方式辦理，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及安排監督人員，而參賽學生必須上網閱讀大量英文資料，並依據數據進行分析歸納與答題，競賽題目充滿創新與挑戰，相當符合我國108課綱探究與實作的精神。

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教育部指出，台灣由國內大學10多位教授、學者組成輔導團隊，負責本年度選、培訓工作，歷經國內初選、複選、決選研習營3階段，從523名學生當中選出8名學生代表參與共計6個競賽項目，總計拿下2金、5銀、1銅，國際排名以學生競賽總成績計算為第4名。

在個人賽事部分，教育部表示，共有建中王政凱、雄中林子翔兩人奪下金牌，另外建中涂宇軒（個人排名第23名）、新竹高中謝承安（個人排名第25名）、師大附中蘇軒漢（個人排名第26名）、新竹高中王德名（個人排名第60名）、高雄中學蕭皓澤（個人排名第61名）等五人獲得銀牌，另外蓮高中王道一（個人排名第103名）獲得銅牌。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，教育部指出，獲得競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

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