　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣實彈驅離中共無人機　美：台方憂慮合乎情理

▲▼共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

▲共軍無人機侵擾金門，國軍發射信號彈。（圖／記者林名揚翻攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓31日專電

台灣連兩天以實彈驅離侵擾金門防區的中共民用無人機，北京批台「渲染緊張氣氛」。但美國白宮國安會發言人柯比今天表示，有鑒於中共在台海的侵略脅迫行徑，台灣憂慮合乎情理。

中共近期頻以民用無人機侵擾金馬防區，總統蔡英文30日下令，國軍應適時採強力措施反制中共無人機；陸軍金門防衛指揮部30日至31日接連兩天以實彈驅離4架次無人機。

外媒今天在一場線上媒體簡報會詢問柯比（John Kirby），怎麼看台灣方面宣布將以實彈射擊驅離中共無人機的做法，是否認為類似言論過於激烈。

柯比表示，有鑒於中共在台海周圍進行毫無必要的軍事侵略、武斷及脅迫行徑，台灣領導人表達的憂慮合乎情理（understandable）。美國長期以來表明，不支持任何以單方面行為或武力改變現狀，「這仍是我們目前政策」。

柯比說，自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台以來，中國顯然試圖永久改變台灣周圍現狀，為機艦跨越台海中線、無人機飛越等行徑建立「新常態」。

他重申，美國不會接受現狀改變，既不會予以承認，也不會遵守，更不會停止對外表達關切。

柯比也再次向北京道德勸說，指中國沒有理由升高情勢、改變先前現狀慣例，「因為美國『一中政策』完全沒有改變，我們不支持台灣獨立的事實也未變」。

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
人妻按摩聞「腐爛味」嚇壞報警！一聽檢查結果大哭：是絕症
iPhone 14 Pro包裝盒流出！傳「全系列配6GB R

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

憂聯準會激進升息　美股連4黑下挫280點、台積電ADR小漲0.68％

戈巴契夫辭世　俄政府：他對西方浪漫主義是場錯誤

巴基斯坦世紀大洪災　形成100公里寬巨大內陸湖泊

中國在台海軍演掀憂　德國將擴大印太地區軍事部署

台灣實彈驅離中共無人機　美：台方憂慮合乎情理

WHO：全球猴痘病例破5萬大關　重疫區歐美疫情減緩

不受裴洛西訪台影響　拜習會安排工作持續進行

如何辨別BA.5　科學家曝：從「夜間症狀」研判

美國FDA開綠燈！　批准輝瑞、莫德納「新版疫苗」追加劑EUA

ESA曬最新「幻影星系」絢麗照　綠色核心甩出紅藍緞帶

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

萌弟拿濕紙巾幫爸擦刺青　小手狂抹問：擦不掉嗎？

修杰楷若和賈靜雯演戲「想欺負她XD」　曝波妞吃醋咘咘交朋友：生命共同體

恆春鎮公墓骨灰罐連續遭竊　婦1個月偷12個：回家祭拜

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

憂聯準會激進升息　美股連4黑下挫280點、台積電ADR小漲0.68％

戈巴契夫辭世　俄政府：他對西方浪漫主義是場錯誤

巴基斯坦世紀大洪災　形成100公里寬巨大內陸湖泊

中國在台海軍演掀憂　德國將擴大印太地區軍事部署

台灣實彈驅離中共無人機　美：台方憂慮合乎情理

WHO：全球猴痘病例破5萬大關　重疫區歐美疫情減緩

不受裴洛西訪台影響　拜習會安排工作持續進行

如何辨別BA.5　科學家曝：從「夜間症狀」研判

美國FDA開綠燈！　批准輝瑞、莫德納「新版疫苗」追加劑EUA

ESA曬最新「幻影星系」絢麗照　綠色核心甩出紅藍緞帶

強颱「軒嵐諾」恐發陸警！氣象局曝2關鍵　時機就在明天

快盼到了！今年底「疫情進入收尾階段」　專家點出關鍵因素

憂聯準會激進升息　美股連4黑下挫280點、台積電ADR小漲0.68％

軒嵐諾最快明晨海警！藤原+貝他雙效應　「勾型路徑」今北台防大雨

詹皇聯手洋基老闆入股AC米蘭　將成4支職業隊小老闆

開放日本免簽證自由行？　林氏璧曝2關鍵：年底能達成算快了

「9月重點新制」一次看！返國居檢可自駕　2類人快篩免費拿

戈巴契夫辭世　俄政府：他對西方浪漫主義是場錯誤

內褲阿伯闖正妹浴室：讓我親！　辯被馬桶刷打到下跪求饒

巴基斯坦世紀大洪災　形成100公里寬巨大內陸湖泊

虎斑貓初見綠鬣蜥狂聞 好奇伸舌舔奴才急制止

國際熱門新聞

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

如何辨別BA.5　英國科學家：從夜間症狀研判

被鱷魚撕下半隻手！動物專家「骨頭斷2截」

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

男教師教課硬邦邦！石鵰頂立40秒影片瘋傳

床底拉出2屍3命！他回家驚見孕妻幼子全死光

柬埔寨爆「末日洪災」預言　2萬人湧入教主家

救護車門卡住30分鐘　重傷患者枯等喪命

FDA開綠燈　批准輝瑞、莫德納新版疫苗EUA

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

終結冷戰：戈巴契夫是真實版哈利波特

ESA曬最新「幻影星系」超美照片

更多熱門

相關新聞

不受裴洛西訪台影響　拜習會安排工作持續進行

不受裴洛西訪台影響　拜習會安排工作持續進行

美中關係因美國眾議院議長裴洛西訪台惡化，外界憂11月拜習會恐生變。但美國白宮國安會發言人柯比今天表示，雙方仍持續積極就拜習會日期、地點進行協調，但目前尚未有定案。

陸無人機海邊拍宣傳片　漁民隨手丟泥巴球精準擊落

陸無人機海邊拍宣傳片　漁民隨手丟泥巴球精準擊落

金門發現3架無人機　現身大膽、草嶼、烈嶼

金門發現3架無人機　現身大膽、草嶼、烈嶼

快訊／3架次無人機現蹤金門　國軍射擊驅離

快訊／3架次無人機現蹤金門　國軍射擊驅離

台無人機反攻福建　拍解放軍集合

台無人機反攻福建　拍解放軍集合

關鍵字：

台灣金門中共無人機美國

讀者迴響

熱門新聞

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

王浩宇出手救廖老大！修掉杯子「1圖案」質感大提升

軒嵐諾「中心有機率撞進來」　周末離台最近

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

人妻按摩聞腐爛味！檢查才知自己得絕症

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

25歲女雙連站滋事　警護送反中刀　

軒嵐諾暴風擴大鬼彎噴豪雨！不排除陸警

台中女大生半夜跟網友出門　遭二度性侵

男友跟閨蜜「每晚約健身房」她超信任　一翻訊息慌了

桃園龜山宮廟失火　烈焰照亮黑夜

台無人機反攻福建　拍解放軍集合

iPhone 14全系列6GB RAM！Pro包裝盒顏色曝

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

更多

最夯影音

更多
斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」

斑馬線不禮讓硬要鑽！　騎士遭路人「一掌撂翻」
陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

陳時中登記參選被嗆擋路　秦慧珠經過轟：搞特權！

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

想漂亮出嫁卻抽脂喪命　母淚控：診所延誤送醫

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面