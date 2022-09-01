小夫妻投資買新房準備轉賣　開門傻眼：住8個人，冷氣都裝好了

▲潘氏夫妻投資購買的新房被鄰居轉手出租。（圖／翻攝環球網，下同）

記者魏有德／綜合報導

蘇州一對潘氏夫妻近日前往臨安青山湖科技城，準備將之前投資購入的商品房出售。他們到了現場後發現，毛坯新房外竟掛著空調（冷氣）外機，屋內還被隔成4間房，住著8名房客，令他們相當傻眼，緊急報警處理，想要查明真相。

《環球網》報導，潘先生夫婦是浙江台州人，在蘇州做生意。2018年，夫妻倆來到臨安青山湖科技城，以1.7萬（人民幣）的單價在某樓盤投資購買一套位於13樓的108平方公尺（32.67坪）的商品房 ，近期打算出售，所以來臨安看看房子，了解一下市場行情。

潘先生表示，「我們到了小區，看到自家門外空調外機都掛了好幾個。入戶門密碼輸進去也打不開，只好叫物業來開門，發現裡面住了七八個人，我自己都慌了，這是不是我家？」經詢問，這幾名「住戶」是從一位姓王的「房東」手中承租，讓潘先生滿頭霧水。

警方調查後發現，王某只是「二房東」，他從另一名潘姓人士手中拿到該房屋的六年租房權，還自己花費8萬元人民幣（約35.2萬元新台幣）裝潢。而這名潘姓人士其實是住在同棟12樓的住戶，不僅與潘氏夫婦是老鄉，還是上下樓層的鄰居。

這名27歲的潘姓人士是做房產銷售工作，取得潘氏夫妻信任後，假意幫忙賣房，還不時告訴潘氏夫妻疫情期間別來看房，私底下卻做起房屋轉租的勾當。

沒想到，潘氏夫妻恰巧到杭州辦事，想起購買後一直未曾看到的新房情況，這才讓潘姓人士的詐欺行為見了光。警察上門後，潘姓人士如實交代其套取潘氏夫妻資訊，並偽造《委託書》騙取租金的犯罪行為，他也因涉嫌詐騙被警方依法採取刑事強制措施。