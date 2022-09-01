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社會 社會焦點 保障人權

屏東男北漂工地4度喝保力達酒駕　被罰71萬元…千坪土地慘被拍賣

▲義務人酒駕滿州土地遭查封拍賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲義務人酒駕滿州土地遭查封拍賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

一名北漂屏東男子，在工地喝保力達被警方查獲酒駕，前後4次，遭開罰71萬元，逾期未繳，法務部執行署屏東分署查封其名字10筆滿州千坪土地，於9月6日辦理「123拍賣會」拍賣。

▲義務人酒駕滿州土地遭查封拍賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼屏東分署查扣欠款民眾的房產及汽機車，將拍賣抵繳。

▲義務人酒駕滿州土地遭查封拍賣 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

行政執行署屏東分署表示，這名義務人近幾年北漂於中部工作，之前在工地喝保力達被抓到酒精超標上路已曾遭判刑，不料2018年起又陸續4度被警攔獲酒駕卻拒絕酒測，經臺中市交通事件裁決處開罰後，義務人遲未繳納71萬元罰單，案件移送執行署屏東分署執行。

分署受理後迅速查封義務人名下10筆位於滿州的土地，執行人員現場張貼封條時發現其不動產大多為種植牧草之綠草如茵空地，其中二筆土地則有第三人建物座落其上。義務人各筆土地依照持分換算後面積逾千坪，屏東分署委由專業鑑價公司估價後，將義務人土地分成5標來拍賣，如有任何一標賣得價金足以清償義務人4筆酒駕罰單時，其他標則不予拍定。

6日拍賣，另有里港佔地28坪的三層樓透天厝進入二拍，底價僅有229萬5000元，執行人員表示本項物件產權完整，現為空屋可點交，投資自住都非常適合。

當天不動產拍賣標的還有萬巒的鳳梨田，新園宮廟後方空地，牡丹鄉、獅子鄉的原住民保留地，滿州與鵝鑾鼻的國家公園區土地持分，位於潮州的商業區土地，林邊的乙種建築用地，座落崁頂的農地，土地種類繁多。

而之前倍受矚目的1316建坪農科廠辦跟機器設備，適合飼料廠進駐，底價已下探至1億192萬元，以及東山河社區達2600坪的地下室泳池與健身房，可考慮作為大型賣場，底價下殺到1億3324萬8000元，皆為一拍價格的64折，目前公告應買中，來電詢問者不少，歡迎有需求的廠商即早來函聲請以底價應買，先搶先贏。

動產的拍賣物件則有新古機車2台、中古BMW房車1部以及陽信股票2張，於當天上午9點半開放觀覽，10點半喊價，價高者得標。屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在9月5日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於9月6日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。欲購買競買動產、觀看不動產開標或投標者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息！

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