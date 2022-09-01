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台中女半夜騎車上國道「車丟路肩人消失」　驚見陳屍大甲溪床

▲▼台中女半夜騎車上國道後消失，被警消發現倒臥大甲溪床，經送醫仍宣告不治。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名顏女1日凌晨騎車上國道後消失，被警消發現倒臥大甲溪床，經送醫仍宣告不治。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名36歲顏女今（1）日0時騎乘機車上國道1號，並且將機車停放在北上164.2k路肩處後消失，警消接獲報案後，立刻派員前往搜救，發現該路段下方為大甲溪河床，半小時後尋獲顏女時，已無生命跡象，經送往豐原醫院搶救仍宣告不治。

台中消防表示，今日0時18分接獲國道第三大隊隊員轉報，國道1號北上164.2k處有一輛機車停放於路肩，聯繫車主後，車主表示是妹妹騎乘機車外出，不過員警在現場並發現人員，趕緊請求消防人員協助搜索。

台中消防派遣神岡、豐原以及豐南分隊，出動消防車7輛、救護車2輛、消防人員24名，發現車輛停放位置下方就是大甲溪河床，徒步進入河床搜索，並於1時2分發現顏女倒臥河床上，不過已無生命跡象，趕緊用器材車吊掛後送醫。

豐原醫院表示，顏女於1時41分到院，四肢與胸部有挫傷，另右側皮膚皮下氣腫，右側肋骨斷裂，肝臟破裂以及氣胸等情況。經搶救後仍於2時23分宣告不治。

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