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台中「太平洋夜市」最後一天擠爆！在地人不捨揪團：逛好逛滿

▲▼太平洋夜市。（圖／詹姓網友授權提供，請勿翻拍以免侵權）

▲太平洋夜市擠滿人潮。（圖／詹姓網友授權提供，請勿翻拍以免侵權）

記者柯振中／綜合報導

台中豐原「太平洋夜市」開在陽明街與博愛街口，從營業以來一直受到在地人喜愛。沒想到夜市只營業到今年8月底，31日是開市的最後一天，不少在地民眾感到不捨，紛紛前往「最後一逛」，夜市裡也因此擠滿人潮。

太平洋夜市的歇業消息傳出，讓許多在地民眾感到不捨，甚至在網路上揪團「逛爆」，用買好買滿的方式，來紀念、送別這間陪伴多年的夜市。

由於31日是太平洋夜市營業的最後一天，有不少在地人搶著到現場逛街、吃小吃，因此現場擠滿了人潮。依據照片畫面，夜市裡的各間攤販都站滿了人，一眼望去可看到許多民眾在購物，可見當地人透過「買爆」的方式，來紀念這間夜市。

▲▼太平洋夜市。（圖／詹姓網友授權提供，請勿翻拍以免侵權）

▲太平洋夜市歇業，在地人搶在最後一天逛好逛滿。（圖／詹姓網友授權提供，請勿翻拍以免侵權）

一名詹姓網友知道太平洋夜市歇業的消息，特地從近3.5公里外的地方一路慢跑而來，就為了看夜市最後一眼。詹姓網友接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，太平洋夜市是豐原做得最好的夜市，對於歇業感到相當遺憾。

據了解，太平洋夜市經營團隊李姓總幹事曾透露，經過協調後，尋找到八方夜市的現址，會將整個夜市搬遷過去，原先的150攤位將擴大招商至200攤，經營的時間也會從每週三、五變為每週三、五、六、日，還會有600多格地下停車場，預計9月2日「無縫開幕」，將是豐原唯一合法的夜市。

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