iPhone 14傳「全系列配6GB RAM」！Pro包裝盒顏色曝光

▲iPhone 14全系列預計將搭載6GB RAM。（圖／取自9to5mac）

記者閔文昱／綜合報導

蘋果iPhone 14系列手機將於9月8日凌晨1點線上發表，距離全球線上發表會只剩一周，目前也有許多關於iPhone 14系列的規格流出，其中一大重點就是RAM 記憶體容量，根據目前的訊息看來，iPhone 14全系列都將配備6GB RAM，並採用白色環保包裝盒。

根據外媒9to5mac報導，過去蘋果從未與其他廠牌展開「RAM之戰」，據傳，新一代 iPhone將配備有史以來最高像素的鏡頭，因此手機將需要更多內存空間。所以蘋果在2022年的iPhone RAM上才會有所突破。

據了解，iPhone 13的RAM維持在4GB，iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max則是有6GB RAM，和iPhone 12系列的機型都相同。

▲網路流傳一張號稱是iPhone 14 Pro官方標籤的照片。（圖／翻攝自微博）

另外，根據先前傳言，天風國際分析師郭明錤也認為iPhone 14所有型號都將配備6GB RAM，但Pro型號將使用LPDDR5，而非Pro型號將使用LPDDR 4X。LPDDR5通常具有比LPDDR4X更高的數據速率，並且節能約 30%。

從曝光的iPhone 14 Pro上頭標籤還可看到，官方不僅確認了機型名稱，還顯示該機是在美國加州設計，中國組裝／製造，不過該傳聞是否為真，還需等到Apple發表會才能揭曉。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完