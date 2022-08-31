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iPhone 14未發布預購已開跑　舊換新最高折2萬元

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iPhone 14系列手機將於9月8日凌晨1點線上發表，距離全球線上發表會只剩一周，傑昇通信也推出iPhone 14系列新機預購活動，自即日起至門市登記預購iPhone 14系列新機，免訂金、不收手續費，開賣後取機再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼，還能抽iPhone 13系列、三星A22、realme X7 Pro等5G手機。

傑昇通信表示，傳聞先前銷售不佳的mini版本恐被新增的iPhone 14 Max取代，加上iPhone 14 Pro、Pro Max，新一代iPhone 14仍會推出四款機型，每次討論度最高的機身顏色也眾說紛紜，不過傑昇通信仍接受果粉許願，搶先推出iPhone 14預購活動，祭出三大好康，即日起至全台傑昇通信門市登記預購，只要留下想要購入的iPhone 14機型，不用預繳訂金或手續費，非常彈性。

再來是iPhone 14系列的機型雖然大致抵定，實際顏色及容量尚需以發表會後為準，因此門市人員會主動聯繫預購的消費者，確認預購規格，完成訂購至成功取機後，立馬送imos康寧9H鋼化玻璃保貼。於此同時，更加碼至9月底前購機，再抽iPhone 13、13 Pro及13 Pro Max、三星Galaxy A22、realme X7 Pro等5G手機、智慧手錶、筋膜槍等多項3C好禮。

果粉若考慮前代iPhone 13機型，目前全面狂降8折起，降最多的是iPhone 13 Pro Max（256GB）結帳現折5400元，若是要將現有手機轉售來補貼iPhone 14新機，傑昇通信也有舊換新活動，消費者將欲轉售的手機、手機盒及配件，攜至傑昇通信門市，門市人員依機型機況評估，最高可折2萬元。

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