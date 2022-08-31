軒嵐諾侵台「放颱風假」機會增！今入夜北部等2區越晚雨勢越猛

▲強颱軒嵐諾來勢洶洶，今晚開始影響天氣。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」外圍環流將於今晚開始影響北部、東北部，其中北部山區、基隆北海岸有局部豪雨。中央氣象局表示，預估將於週五上半天發布海上警報，若有發布陸上警報需要，則可能在週六發布，由於路徑又往西修正，因此侵台或放颱風假機會都比昨天略高。

氣象局預報員林定宜表示，軒嵐諾路徑又往西修正一點，預計會於週五上半天發布海上警報，且發布陸上警報機會也增加，至於是否侵台或放颱風假，機會都比昨天略高。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

林定宜表示，今天越晚雨勢越大，北部、東北部有明顯雨勢，將有局部大雨，其中北部山區、基隆北海岸有局部豪雨，中南部有短暫性陣雨，花東地區則有局部短暫陣雨。週日是颱風遠離過程，降雨會趨緩，不過清晨仍有風雨。

另外原預計海上的熱帶低壓會增強為颱風「梅花」，不過林定宜指出，目前看來熱帶低壓結構變鬆散，較可能直接併入軒嵐諾環流內。

▲強颱軒嵐諾將為北部山區、基隆北海岸帶來豪雨。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

▲軒嵐諾最新路徑。（圖／氣象局）

▲▼軒嵐諾暴風圈侵襲機率提高。（圖／氣象局）

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