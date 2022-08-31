　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

手搖飲變甜點！全聯合作CoCo、阿華田　獨家推療癒系甜點麵包

▲▼全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，推出3款新品甜點和麵包。同步也和阿華田合作，推出3款獨家療癒系甜點。（圖／業者提供）

▲全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，推出3款新品甜點和麵包。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／台北報導

全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，將經典款手搖飲化身為甜點與麵包，9/2~9/29共推出3款新品；另外瞄準年輕族群，同步和「阿華田」獨家聯手，推出3款療癒系甜點，所有新品皆於假日推出88折優惠。

全聯表示，「CoCo都可」在淡水起家，成立至今25年，目前在全球擁有4500家店，其中又以「百香雙響炮、奶茶三兄弟、珍珠奶茶」為三大人氣飲品。此次在9/2~9/29期間，CoCo都可特別與全聯甜點品牌We Sweet、麵包品牌READ BREAD合作，推出聯名商品，將經典的茶飲變身為能和三五好友共同分享的時尚點心。

▲▼全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，推出3款新品甜點和麵包。同步也和阿華田合作，推出3款獨家療癒系甜點。（圖／業者提供）

▲「We Sweet X CoCo百香雙響捲餅」，創意源自於CoCo都可最夯的商品「百香雙響炮」，售價79元。

全聯We Sweet首度與手搖飲店聯名合作，首推「We Sweet X CoCo百香雙響捲餅」，創意源自於CoCo都可最夯的商品「百香雙響炮」，特別運用台灣百香果鮮粹製成百香卡士達奶霜，佐上黑糖珍珠及高纖椰果，打造雙料口感，同時以匠人職作的薄餅皮，透過雙層捲花技法包裹，讓飲品也能秀出新吃法！

▲▼全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，推出3款新品甜點和麵包。同步也和阿華田合作，推出3款獨家療癒系甜點。（圖／業者提供）

▲「We Sweet X CoCo奶茶三兄弟捲」售價99元。

而「We Sweet X CoCo奶茶三兄弟捲」以經典人氣飲品奶茶三兄弟為靈感，以茶為基底，搭配仙草、布丁、珍珠，化身為可以吃的甜飲品。

▲▼全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，推出3款新品甜點和麵包。同步也和阿華田合作，推出3款獨家療癒系甜點。（圖／業者提供）

▲「READ BREADX CoCo伯爵可可餐包」售價89元。

不只甜點，麵包控也不能錯過「READ BREADX CoCo伯爵可可餐包」，特製湯種餐包融入CoCo伯爵茶後，每咬一口都有淡淡的茶香，再加入特調的阿華田麥芽奶霜，濃郁的麥芽可可香氣於口中蔓延，搭配鬆軟餐包，多層次口味堆疊，令人愛不釋口。

▲▼全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，推出3款新品甜點和麵包。同步也和阿華田合作，推出3款獨家療癒系甜點。（圖／業者提供）

▲全聯與阿華田合作推出「巧克力棉花糖蛋塔」售價99元。

為了滿足甜點控的味蕾，9/2~9/29期間，全聯We Sweet同步和阿華田共同推出3款療癒系甜點，百年經典的阿華田，是許多大小朋友記憶中的味道，這次獨家合作創意甜點新品，包括「巧克力棉花糖蛋塔」，塔皮搭上阿華田狂潮，小巧可愛的造型，巧克力布蕾與阿華田雪球濃心棉花糖以多道工法組合而成，爆漿口感讓甜點控一口接一口！

▲▼全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，推出3款新品甜點和麵包。同步也和阿華田合作，推出3款獨家療癒系甜點。（圖／業者提供）

▲全聯與阿華田合作推出「巧克力鬆餅三明治」，本體以日式烘焙技術製成，售價49元。

還有「巧克力鬆餅三明治」本體以日式烘焙技術製成，口感鬆軟，內餡以阿華田鮮奶油夾層添加脆酷力，麥芽與濃郁巧克力相融，多層次口感令人為之著迷。「巧克力滋心糰子」則是將傳統日式糰子，融入歐美健康活力麥芽可可粉以及瑞士進口脆酷力抹醬內餡，外皮再灑上經典法式可可粉，東西方菁華薈萃造就絕配極致的味蕾奢華饗宴。

▲▼全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，推出3款新品甜點和麵包。同步也和阿華田合作，推出3款獨家療癒系甜點。（圖／業者提供）

▲「巧克力滋心糰子」售價49元。

為歡慶與We Sweet甜點合作，阿華田也同步在原本熱銷的瑞士直送阿華田脆酷力抹醬外，攜手全聯獨家推出一系列瑞士直送限定新品，包括限量的阿華田瑞士可可迷你棒、天然穀物條與麥芽巧克力夾心餅。9/2~9/29購買阿華田系列商品滿199元，於活動網站登錄發票，還可抽旅遊金1萬元，詳情可至官網查詢。

▲▼阿華田攜手全聯，獨家推出一系列瑞士直送限定新品。（圖／業者提供）

▲阿華田攜手全聯，獨家推出一系列瑞士直送限定新品。（圖／業者提供）

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
小巨蛋還是晃！北市祭新禁令：2、3樓觀眾「禁跺腳＋站立」
快訊／林智勝炸裂！300轟倒數2支
肛門流血「有3大特徵」恐是癌！醫：連疼痛感都沒有
夜店護花卻遭冷落！男大生包小黃當砲房強逼車震
iPhone 14未發布預購已開跑　舊換新最高折2萬元
男友跟閨蜜「每晚約健身房」　她堅信：不會亂搞！一翻訊息慌了
快訊／台鐵電車線異常！萬榮-鳳林間路線中斷

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

手搖飲變甜點！全聯合作CoCo、阿華田　獨家推療癒系甜點麵包

【廣編】喜悅育兒Joie「91品牌日」全台奇步走　限時5天全面91折起

【廣編】期間限定！專科聯手HELLO KITTY　推出最萌國民洗面乳

嗶卡真的會轉！「大同復古電風扇icash2.0」超Q　只有超商買得到

家樂福推「在家打造台日韓居酒屋」！逢甲人氣雞肉串也有賣

麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡！全台限量50萬張9／14起開賣

輕鬆瘦身法！網紅都靠「它」提升被動循環！

不到六萬入手新款電動機車？開學購車祕技全公開

超商獨家！超邪惡「2款爆漿甜點」來了　咬下爆出滿滿卡士達餡

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮　榮登全家鎮店之酒

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

柯P狂問「要不要投黃珊珊」　王世堅：感性理性還在掙扎

手搖飲變甜點！全聯合作CoCo、阿華田　獨家推療癒系甜點麵包

【廣編】喜悅育兒Joie「91品牌日」全台奇步走　限時5天全面91折起

【廣編】期間限定！專科聯手HELLO KITTY　推出最萌國民洗面乳

嗶卡真的會轉！「大同復古電風扇icash2.0」超Q　只有超商買得到

家樂福推「在家打造台日韓居酒屋」！逢甲人氣雞肉串也有賣

麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡！全台限量50萬張9／14起開賣

輕鬆瘦身法！網紅都靠「它」提升被動循環！

不到六萬入手新款電動機車？開學購車祕技全公開

超商獨家！超邪惡「2款爆漿甜點」來了　咬下爆出滿滿卡士達餡

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮　榮登全家鎮店之酒

4月才喊「票投泓逸」！鳳梨突宣布放棄參選：沒辦法蠟燭好幾頭燒

去男友家愛愛嗨爆！妹子見「房間1設計」傻了：嬌喘聲全被聽見

BTS專輯「沒新歌還賣29.7萬韓幣」掀議！　韓網酸：用金子做的？

鄭人碩奪亞洲最佳男主角獎！受寵若驚「努力有了圓滿交代」

林智勝炸裂！逆轉3分砲持續刷新聯盟紀錄　300轟倒數2支

小巨蛋還是晃！柯文哲：逾60分貝開罰30萬　2、3樓觀眾「禁跺腳＋站立」

CHANEL秋冬梳子項鍊、學院口蓋包太燒！「五彩斜紋軟呢」重回蘇格蘭

6年前患病開刀　嘻小瓜遭諷「本人鼻子沒那麼大」：已經很幸運了

肛門流血「有3大特徵」恐是癌！醫示警：連疼痛感都沒有

館長酸張善政抄計畫案「削5700萬」　再嗆韓粉農民灌酒給狗狗喝

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

消費熱門新聞

麥當勞推出「咒術迴戰」甜心卡

肯德基「買1送1」優惠碼一次收

不到六萬入手Gogoro新款電動機車

輕鬆瘦身法！網紅都靠「它」提升被動循環！

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

搶翻！失傳起家之酒再現掀搶購潮

大補帖「隱藏版」乾拌麵吃法

超商獨家最新「2款爆漿甜點」！

全聯推德國雙人刀具1.1折起換購

蝦皮店到店又要漲　9/1起運費漲價收39元

限時3天！超商6大咖啡飲品「買8送4」

嗶卡會轉！復古電風扇icash2.0超Q

登山輕裝備訣竅新手必看淡麗減醣

超商限量「鹽味荔枝冰淇淋」來了！

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

9月這4星座到夏慕尼用餐送龍蝦

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面