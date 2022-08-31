手搖飲變甜點！全聯合作CoCo、阿華田　獨家推療癒系甜點麵包

▲全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，推出3款新品甜點和麵包。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／台北報導

全聯首度與連鎖茶飲名店「CoCo都可」聯名合作，將經典款手搖飲化身為甜點與麵包，9/2~9/29共推出3款新品；另外瞄準年輕族群，同步和「阿華田」獨家聯手，推出3款療癒系甜點，所有新品皆於假日推出88折優惠。

全聯表示，「CoCo都可」在淡水起家，成立至今25年，目前在全球擁有4500家店，其中又以「百香雙響炮、奶茶三兄弟、珍珠奶茶」為三大人氣飲品。此次在9/2~9/29期間，CoCo都可特別與全聯甜點品牌We Sweet、麵包品牌READ BREAD合作，推出聯名商品，將經典的茶飲變身為能和三五好友共同分享的時尚點心。

▲「We Sweet X CoCo百香雙響捲餅」，創意源自於CoCo都可最夯的商品「百香雙響炮」，售價79元。

全聯We Sweet首度與手搖飲店聯名合作，首推「We Sweet X CoCo百香雙響捲餅」，創意源自於CoCo都可最夯的商品「百香雙響炮」，特別運用台灣百香果鮮粹製成百香卡士達奶霜，佐上黑糖珍珠及高纖椰果，打造雙料口感，同時以匠人職作的薄餅皮，透過雙層捲花技法包裹，讓飲品也能秀出新吃法！

▲「We Sweet X CoCo奶茶三兄弟捲」售價99元。

而「We Sweet X CoCo奶茶三兄弟捲」以經典人氣飲品奶茶三兄弟為靈感，以茶為基底，搭配仙草、布丁、珍珠，化身為可以吃的甜飲品。

▲「READ BREADX CoCo伯爵可可餐包」售價89元。

不只甜點，麵包控也不能錯過「READ BREADX CoCo伯爵可可餐包」，特製湯種餐包融入CoCo伯爵茶後，每咬一口都有淡淡的茶香，再加入特調的阿華田麥芽奶霜，濃郁的麥芽可可香氣於口中蔓延，搭配鬆軟餐包，多層次口味堆疊，令人愛不釋口。

▲全聯與阿華田合作推出「巧克力棉花糖蛋塔」售價99元。

為了滿足甜點控的味蕾，9/2~9/29期間，全聯We Sweet同步和阿華田共同推出3款療癒系甜點，百年經典的阿華田，是許多大小朋友記憶中的味道，這次獨家合作創意甜點新品，包括「巧克力棉花糖蛋塔」，塔皮搭上阿華田狂潮，小巧可愛的造型，巧克力布蕾與阿華田雪球濃心棉花糖以多道工法組合而成，爆漿口感讓甜點控一口接一口！

▲全聯與阿華田合作推出「巧克力鬆餅三明治」，本體以日式烘焙技術製成，售價49元。

還有「巧克力鬆餅三明治」本體以日式烘焙技術製成，口感鬆軟，內餡以阿華田鮮奶油夾層添加脆酷力，麥芽與濃郁巧克力相融，多層次口感令人為之著迷。「巧克力滋心糰子」則是將傳統日式糰子，融入歐美健康活力麥芽可可粉以及瑞士進口脆酷力抹醬內餡，外皮再灑上經典法式可可粉，東西方菁華薈萃造就絕配極致的味蕾奢華饗宴。





▲「巧克力滋心糰子」售價49元。

為歡慶與We Sweet甜點合作，阿華田也同步在原本熱銷的瑞士直送阿華田脆酷力抹醬外，攜手全聯獨家推出一系列瑞士直送限定新品，包括限量的阿華田瑞士可可迷你棒、天然穀物條與麥芽巧克力夾心餅。9/2~9/29購買阿華田系列商品滿199元，於活動網站登錄發票，還可抽旅遊金1萬元，詳情可至官網查詢。

▲阿華田攜手全聯，獨家推出一系列瑞士直送限定新品。（圖／業者提供）