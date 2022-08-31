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獨／培養下一個周興哲！這堂音樂課不好混「國中畢業得先寫首歌」


▲▼靜心中小學音樂老師帶領國中學生，在畢業前創作一首畢業歌。（圖／蘇峰立提供）

▲靜心高中附設國中音樂老師蘇峰立，帶領國中畢業班學生，在畢業前創作一首畢業歌。（圖／蘇峰立提供）

者楊惠琪／台北報導

國三畢業班的音樂課怎麼上？不是拿來考試、看影片！台北市私立靜心高中附設國中部音樂老師蘇峰立，要求國三生畢業前得先創作一首歌，他在課堂上帶領學生分組創作，還在校內舉辦畢業歌票選活動，冠軍創作得主的獎品是：「在畢業典禮上領唱」，蘇峰立說：「也許下一個周興哲就出現在靜心」。

蘇峰立擔任音樂老師18年，學聲樂出身，本身也創作歌曲，出版過福音專輯，從不認為音樂課比其他學科不重要，他說：「音樂課在一般學校就是吹吹笛子、看音樂欣賞影片，甚至拿來借課考試用，沒人告訴孩子該怎麼創作」，所以他指導學生從填詞、譜曲、錄音到剪接，「在畢業前創作一首屬於自己的畢業歌」。

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▲▼靜心中小學音樂老師帶領國中學生，在畢業前創作一首畢業歌。（圖／蘇峰立提供）

▲靜心高中音樂老師蘇峰立鼓勵學生創作，盼挖掘下一個周興哲。（圖／蘇峰立提供）

「不希望畢業生離開學校前，只剩下升學跟考試」，蘇峰立說，靜心高中設有高中部、國中部、小學部和幼兒園，有超過九成都是一路從幼兒園、國小、國中直升，同窗情誼濃密，因而特別選在國三音樂課出這項作業，讓同學分組創作，也為求學生涯留下記錄，強調都在音樂課堂上完成，不會造成升學考試的額外負擔。

靜心高中附設國中部畢業歌票選活動，由各班畢業生分組創作，約5到6人1組，先進行班內票選，各班選出2首代表歌曲，再進行全校票選，每年約有50首歌曲參賽，得票最多的就獲選當年度畢業歌曲，而創作者將在畢業典禮上，帶領全體畢業生唱歌。

今年獲選年度最佳畢業歌曲的畢業生許長馨，和同班同學周韋辰、游皓宇、黃鈺閎、杜芸非、徐宥褕等人聯手創作，寫下《沒想到要說再見》，傳唱校園。許長馨說，在國三升學壓力最重的階段，音樂課成為畢業生最紓壓的時間，可以自由創作，用音樂記錄求學過程，既珍貴又有趣。她還說：「能在畢業典禮上擔任領唱，更是很棒的人生體驗」。

▲▼靜心中小學音樂老師帶領國中學生，在畢業前創作一首畢業歌。（圖／蘇峰立提供）

▲許長馨等人所創作的《沒想過要說再見》獲選年度最佳畢業歌。（圖／許長馨提供）

「音樂其實不難，只要有人領入門」，蘇峰立說，雖然只是一堂音樂課，但希望發掘更多有創作潛力的孩子，為本土培育創作人才，「也許下一個周興哲，就會出現在靜心」。

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