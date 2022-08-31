博士「冷核聚變專長」求職開薪2.2萬遭拒　親回年薪36億被美挖角傳言

▲港中大博士劉本良參加《非你莫屬》求職節目遭拒。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

4年前畢業於港中大物理材料專業的劉本良博士曾參加名為《非你莫屬》的求職節目。節目中，劉本良自稱有冷核聚變研究專長，求職月薪僅5000元人民幣（約2.2萬新台幣），卻被冷嘲熱諷一番。時隔多年，陸網突熱議劉本良反被美挖角，開出年薪美金1.2億元（約36億元新台幣），致使劉本良親上火線回應。

《澎湃新聞》報導，近日，有媒體稱，劉本良的冷核聚變研究取得突破性進展，造出了充一次電能用2.8萬年的超級電池，且劉本良也已經被美國高薪挖走，就職於紐約冷核聚變研究所，年薪1.2億美元。消息一出，網上一片嘩然。

對此傳言，劉本良表示，目前生活在北京市海淀區，去（2021）年才從一家依託北斗導航科技有限公司離職，現無正式工作，仍在鑽研自己的真空正負能量分離技術研究，生活來源主要靠積蓄。

據了解，劉本良2018年參加《非你莫屬》的求職節目，他在台上稱，正在研究的方向是冷核聚變，同時，正在發明一種5號電池，能夠供一個家庭10年使用，「做科研是為造福人類，不是為了掙錢，但是家庭需要經濟支撐，爸爸和妻子需要生活，5000元（人民幣）足夠了。」

由於劉本良無法在節目中回應評審來賓的質疑，因此，當場被「冷嘲熱諷」一番，不過，劉本良表示，參加完節目後，不少公司有主動聯繫他，最終，憑借老同事的牽線，他再次選擇回到老東家北斗導航公司，在公司的研究院工作，月薪約為1萬元人民幣（約4.4萬元新台幣）。

對於劉本良的「冷核聚變」專業，有輿論認為，其研究方向偏離專業，「冷聚變博士靠譜程度約等於水變油博士。」不過，也有業內人士強調，拋開冷核聚變的可行性，劉本良的另一理論「一節電池供全家使用10年」在物理學上確實有根據，與愛因斯坦的質能方程類似。

該業內人士表示，「五號電池的質量如果全部虧損，確實可以放出巨大的能量，不過現在人類研究和技術手段還太過粗糙，現階段初級利用原子能的手段只有熱核裂變和熱核聚變。」