徵會計助理35K！她嘆「狂被求職者放鳥」　網一看地點：有疑慮

▲女網友指出，最近面試新人卻常常被求職者放鳥。（示意圖／記者張一中攝）

記者郭卉寧／綜合報導

許多人求職時，最看重的就是薪資高低。不過，一名女網友抱怨，公司最近開出35K徵會計助理，卻不斷被求職者放鴿子，不僅約好面試未到，就連確定入職的人也突然消失，然而工作地點曝光後，眾人紛紛直呼：「難怪沒人敢去！」

原PO在《Dcard》發文表示，最近公司在徵會計助理，明明開出的條件不錯，卻不斷被放鴿子，「前一天電話確認會到職，結果當天都沒來……已經好幾個了，不然就是面試遲到、放鳥，我以為守信用是很基本的。」她接著補充，該職位的薪資是35K，工作時間早上10點到晚上7點，中間休息1小時，不需要加班，也不用相關經驗。

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原PO忍不住無奈大喊：「徵人好難！」她也指出，這份工作幾乎99%準時下班，除非當天老闆太忙，來不及對帳會晚個5至10分鐘，否則通常都是準時關電腦下班，「雖然不是會計事務所，是當舖業，但很安全是真的……」

▲原PO表示，該份工作不用加班，也不用相關經驗。（示意圖／記者李佳蓉攝）



貼文發出後，吸引不少人回應，「當舖……難怪沒人敢去」、「看到條件真的心動一下下，但是看到是當舖真的有點疑慮」、「光是當舖業三個字，一般求職者就會怕了，畢竟當舖業給人家一些害怕的刻板印象」、「可能當舖相關工作會讓求職者有疑慮吧，也可能網路上公司面試評價不太好，都會影響求職者面試意願」。

不過，也有網友認為，約好面試或入職卻突然放鳥真的很不妥，「放鳥真的很扣分」、「但我個人覺得不去就直接說，放鳥行為很母湯」、「面試遲到、放鳥跟確認後還放鳥真的母湯」、「放鳥真的很沒水準，可以約面試的時候就拒絕」；還有人建議，或許可以把「不太加班」、「年終」等條件放進徵才文案，會更吸引求職者的目光。