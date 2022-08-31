台中私娼寮攬到鮮肉警...破門驚見「進行式」　小姐年齡很驚人

▲台中警方破獲一處私娼寮，最幼齒60歲，全套700元，小鮮肉男警還被攬客。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警方獲報大湖里有條狹窄黑暗巷弄常有陌生男子進出，多名年輕男警於是喬裝訪查，竟被熱情大姐招手「少年仔，要不要鬆一下」直到男警出示證件才發現拉錯客人，員警一一開門搜索，其中1對正在脫衣服，1對全裸進行式，一發現門被打開，男女都驚駭不已，現場4名女子，最年輕60歲，全套700元，警方連同房東等7人全依法送辦。

台中市北區大湖里是老舊社區，早期私娼寮林立，經警方多次掃蕩，不是轉移陣地就是轉業，幾乎沒了蹤跡，轄區警二分局早在今年4月22日就配合都發局強制拆除違建的私娼寮，但發現在巷弄深處還有2間。

文正派出所多名2、30歲的年輕男警著便服前往訪查，2間房子的內部又各自隔成3間，共有6間，房間內只有床和廁所，非常簡陋，小鮮肉男警經過時，2名大姐馬上開門拉客，「少年仔，要不要鬆一下」？不料，男警出示證件後，大姐們都嚇了一跳。

男警們一一搜索房間，有2名女子等待中，1人和男客正在脫衣服，1人正和男客全裸辦事，肉體橫陳的2人臉色頓時嚇得慘白，動作一度靜止；警方當場帶回4名女服務生及2名男客，女服務生最年輕60歲，最大66歲，行情是全套700元，查扣營業所得1萬2400元、監視器主機、鏡頭、螢幕等贓證物。

警方表示，女服務生以每月3000元，向王姓房東承租作為性交易場所，全案偵訊後，將4名女服務生及2名男客依社會秩序維護法移請地方法院簡易庭裁處，房東王男則依刑法妨害風化罪移送地檢署偵辦，可處5年以下有期徒刑，得併科10萬元以下罰金。