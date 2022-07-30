台中午後大雨溪水暴漲　男全身濕透受困橋下...理由超瞎

▲▼台中午後大雨溪水暴漲，一名男子全身濕透受困橋下，幸被警消救起。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市下午2點多突然一陣大雨，43歲王姓男子當時在北區萬興宮橋下，因溪水暴漲來不及離開而受困，警消獲報趕抵現場，只見王男全身濕透，王辯稱是到橋下清洗物品，但現場並未看見任何物品，後來又改口是洗手，只是溪水髒污不堪，豈不是愈洗愈髒？警消滿肚子問號，但只能先將他送醫，所幸只有右小腿擦挫傷。

台中市警第二分局文正所員警下午2點27分獲報，北區萬興宮旁的柳川有男子受困橋下，因為下午突然下起一陣大雨，溪流湍急導致男子無法上岸。

警消獲報趕到現場，男子從頭髮到鞋子，全身濕透，後來以繩索順利將王男拉上橋，無生命危險，僅右小腿處有輕微擦挫傷，送醫治療已無大礙。

警消好奇詢問怎麼會到橋下？王男先是說，是到橋下清洗物品，但警消在現場並未看見任何物品，例如鍋碗筷盤，而且戶籍地也不在附近，警消好奇再問，王男這時改口，是到橋下洗手，但溪水髒污不堪，以這水洗手也不合理。

警消見王男不願坦白，不再好奇追問，心想可能有不好意思說的理由，不過還是呼籲，由於對流雲系發展旺盛，易有強降雨，氣象局已對台中市等11縣市發布大雨特報，民眾外出應特別注意瞬間大雨、雷擊、強陣風及溪水暴漲，保護人身安全。