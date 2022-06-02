　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無業男偷小貨車一路狂飆違規擦撞2車　被逮兩手一攤：我沒錢賠

▲無業男子竊得小貨車後，一路狂飆數十公里，還擦撞2輛車，警方調閱監視器4小時後人贓俱獲。（圖／民眾提供）

▲無業男子竊得小貨車後，一路狂飆數十公里，還擦撞2輛車，警方調閱監視器4小時後人贓俱獲。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市42歲張姓男子長期無業，上月31日早上見路邊一輛老舊小貨車，拿出預備鑰匙逕行開走，警方獲報前往追捕，但因街頭車多，擔心緊跟會發生意外，於是回到派出所沿路調閱監視器，發現張嫌為擺脫警車，一路狂飆數十公里，闖紅燈、超速、逆向、任意超車，無視人車安全，還擦撞路邊2輛汽車，張嫌後來停在美術館附近小巷，整理車上的廢棄建材打算變賣，4小時後警車到場，人贓俱獲。

台中市警二分局文正派出所巡佐張淵棋、警員林孝哲，上月31日早上8時許獲報，他停在北區篤行路與成功路口的小貨車不見了，經調閱監視器發現，該車仍在行駛中，立即趕往追捕，竊嫌一看見巡邏車立即駕車逃逸，員警擔心追得太緊，反生意外，於是回派出所調閱車行軌跡，竊嫌為躲避警車，一路狂飆，從北區到大里區、南區、西區、南屯區，闖紅燈、超速、逆向，有如不定時炸彈。

警方沿路調閱4小時監視器後，發現小貨車消失在西區五權路與五權西三街口周邊，員警立即前往現場搜尋，果然在小巷內發現遭竊車子，當時竊嫌正在整理車上的廢棄建材，準備載去販賣，迅速上前壓制逮捕，並將犯嫌帶返所，員警曾詢問如何賠償路邊無辜被撞的車子，張嫌兩手一攤「我沒錢」，全案訊問後依竊盜罪嫌移請台中地檢署偵辦。

ET快訊
潘瑋柏辣妻爆參加「天王嫂訓練營」　隔2年首揭真相
快訊／高雄摩鐵偷拍還嗆正妹孕婦！　老闆的丈夫是前檢察官
確診後吃無敵星星？　新冠後遺症5大QA一次看
巧遇納豆、依依攜手散步！　利菁曝2人私下互動
LIVE／強尼戴普勝訴獲賠3億　安珀崩潰！一點看她面子裡子全
研究：新冠疫苗「打3劑」最有效　這組合防護力飆96%
快訊／蘇貞昌：6月6日啟動第2輪快篩實名制！　份數增加到11
台南Josh離婚了！遭妻家暴嗆「死媽寶」　表姊揭內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柴犬走失自行「報警」　波麗士網路貼文半小時找到飼主

85大樓變黑牢！男上網找工作竟遭軟禁斷聯　警攻堅救出9肉票

快訊／高雄摩鐵裝針孔偷拍　老闆的丈夫曾經是檢察官！

病患急症缺氧「找嘸醫師」成植物人　女醫溜班1小時代價曝

蘋果西打前女總座又出事　僅持分0.024坪卻剷平整塊農地遭起訴

毒品減肥藥誆「半年可減20公斤」　航警局緝獲70公斤逮10人

業務車停路邊沒上鎖被偷走　2賊「搜刮10萬美髮工具」裝沒事停回去

四下無人...色胚軍人從後熊抱女網友還揉奶　免囚原因曝光

小三反擊！校護劈腿已婚體育老師判賠30萬　她反告正宮3罪結果曝

女借瑪莎拉蒂上街逆駕！拒酒測吞18萬　扣牌害車主「目屎那滴」

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

水上摩托車團1女落海5天　遺體找到了！彰化外海尋獲

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

柴犬走失自行「報警」　波麗士網路貼文半小時找到飼主

85大樓變黑牢！男上網找工作竟遭軟禁斷聯　警攻堅救出9肉票

快訊／高雄摩鐵裝針孔偷拍　老闆的丈夫曾經是檢察官！

病患急症缺氧「找嘸醫師」成植物人　女醫溜班1小時代價曝

蘋果西打前女總座又出事　僅持分0.024坪卻剷平整塊農地遭起訴

毒品減肥藥誆「半年可減20公斤」　航警局緝獲70公斤逮10人

業務車停路邊沒上鎖被偷走　2賊「搜刮10萬美髮工具」裝沒事停回去

四下無人...色胚軍人從後熊抱女網友還揉奶　免囚原因曝光

小三反擊！校護劈腿已婚體育老師判賠30萬　她反告正宮3罪結果曝

女借瑪莎拉蒂上街逆駕！拒酒測吞18萬　扣牌害車主「目屎那滴」

社會熱門新聞

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

摩鐵偷拍瞎掰老闆是檢察官　雄檢回應

謝忻報案影片外洩　分局長遭懲處

高雄知名汽車旅館被爆「偷裝針孔」

揭高雄摩鐵針孔偷拍被控開口要50萬　當事夫妻氣炸

中午才一起吃完飯！21歲中風兒臥室內燒成焦屍

顏寬恒淚憶：四叔偷買機車給我

即／新北擄人勒贖200萬！肉票被釋放

日本課長愛上台灣G奶風俗孃！掏空公司25億躲高雄

新竹消防員性侵少女　判刑1年10月定讞

即／水上摩托車1女落海　遺體彰化尋獲

汐止情侶轉彎遭輾斃！可怕衝撞畫面曝光

即／內湖男詭異公園陳屍椅上　頸部遭割2刀

更多熱門

相關新聞

16萬愛馬仕錶爽戴2天　識貨高雅賊落網

16萬愛馬仕錶爽戴2天　識貨高雅賊落網

台中市50歲賴姓男子利用半夜徒步專挑沒有路口監視器的小巷，找尋名車下手行竊，16日午夜發現一輛賓士車停放在陰暗樹下，於是破窗搜尋有無貴重財物，果然在中間扶手箱找到價值16萬元的愛馬仕名錶，賴嫌開心的戴在手上離去，警方獲報後動用10多名人力接力式調閱監視器，由於賴嫌都走小巷，搜查相當困難，直到17日下午2、3點才查到車牌，前往賴住家外埋伏順利逮人，還好錶還戴在手上，還沒變賣。

20mins700元台中私娼寮遭強拆　里長：20多個家庭怎麼活

20mins700元台中私娼寮遭強拆　里長：20多個家庭怎麼活

桃園台3線區間測速　2個月開4371罰單

桃園台3線區間測速　2個月開4371罰單

機車忘拔鑰匙　少年偷走載友兜風13小時

機車忘拔鑰匙　少年偷走載友兜風13小時

機車故障擺路邊「11小時後消失」　真相很爆笑

機車故障擺路邊「11小時後消失」　真相很爆笑

關鍵字：

文正所竊車狂飆

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

【心內話】翻玩人生拍A片

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

強尼戴普判決出爐人在酒吧chill

安珀赫德敗訴：對女性代表什麼！

高雄摩鐵藏針孔！正妹孕婦要洗澡嚇傻

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

象迷妹雪乳卡髒東西！男球迷出手救援掀暴動

評審團「糾結12小時」裁決確定

網購衛生紙「好市多1新規定」　他傻爆眼！

6歲腦癌女童「確診時間報錯」將延後治療　爸含淚求救

精子被啃到「缺頭沒尾巴」！夫妻不孕原因找到了

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面