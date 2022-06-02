無業男偷小貨車一路狂飆違規擦撞2車　被逮兩手一攤：我沒錢賠

▲無業男子竊得小貨車後，一路狂飆數十公里，還擦撞2輛車，警方調閱監視器4小時後人贓俱獲。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市42歲張姓男子長期無業，上月31日早上見路邊一輛老舊小貨車，拿出預備鑰匙逕行開走，警方獲報前往追捕，但因街頭車多，擔心緊跟會發生意外，於是回到派出所沿路調閱監視器，發現張嫌為擺脫警車，一路狂飆數十公里，闖紅燈、超速、逆向、任意超車，無視人車安全，還擦撞路邊2輛汽車，張嫌後來停在美術館附近小巷，整理車上的廢棄建材打算變賣，4小時後警車到場，人贓俱獲。

台中市警二分局文正派出所巡佐張淵棋、警員林孝哲，上月31日早上8時許獲報，他停在北區篤行路與成功路口的小貨車不見了，經調閱監視器發現，該車仍在行駛中，立即趕往追捕，竊嫌一看見巡邏車立即駕車逃逸，員警擔心追得太緊，反生意外，於是回派出所調閱車行軌跡，竊嫌為躲避警車，一路狂飆，從北區到大里區、南區、西區、南屯區，闖紅燈、超速、逆向，有如不定時炸彈。

警方沿路調閱4小時監視器後，發現小貨車消失在西區五權路與五權西三街口周邊，員警立即前往現場搜尋，果然在小巷內發現遭竊車子，當時竊嫌正在整理車上的廢棄建材，準備載去販賣，迅速上前壓制逮捕，並將犯嫌帶返所，員警曾詢問如何賠償路邊無辜被撞的車子，張嫌兩手一攤「我沒錢」，全案訊問後依竊盜罪嫌移請台中地檢署偵辦。