離奇！追撞前車10hr後死車內　男陳屍台灣大道竟無人發現

▲台中一名男子躺在路邊自己車內10小時才被發現已經僵硬，檢方相驗查死因。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市39歲趙姓男子昨天上午11點半左右，開車行經台灣大道時不慎追撞前車，雙方人車沒事當下和解，不料，警方晚上近10點時獲報，有男子躺在路邊車內，警消到達後赫然發現該男子就是上午追撞者，沒有外傷全身僵硬，明顯死亡。警方初步發現，該車停在一處工地前方空地後，一整天都沒有移動，男子死在車潮眾多的台灣大道旁，長達10小時竟都沒人發現，將報請檢察官及法醫相驗。

台中警方昨天晚上9點46分獲報，台灣大道二段與館前路口轉角處路旁一輛自小客車，車內駕駛人疑需要急救，經警消人員到達現場，救護人員檢視表示，男子已出現屍僵，明顯死亡，不需急救。

警方發現，趙姓男子上午先追撞白色車輛，白車再撞及前方灰色車輛，由於3人沒受傷，車子沒受損，趙男呼氣無酒精反應，當下互不提告，不料，到了晚上，趙男卻死在自己車內。

警方從監視器發現，趙男車子一直都沒有移動，車子熄火，右後車窗有開一條縫隙，身上無明顯外傷，車內也沒有藥物、毒品或刀具，經傳喚趙男母親到案，趙母傷心表示兒子沒有病史，不知為何會突然死亡？

警方已擴大調閱週邊監視器及車行軌跡，並報請檢察官相驗，以釐清死亡原因。