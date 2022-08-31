全球不足50人！親姊妹擁最稀有「黃金血」　萬能血型可捐給任何人

▲江蘇出現罕見黃金血型。（圖／翻攝自新京報）

記者鄭思楠／綜合報導

南京醫科大學附屬泰州人民醫院近日接診了一名重度貧血女子，該女子血型全球罕見，名叫「RhNULL」。在對家屬進行血液匹配度檢測時，醫院發現患者的親姊姊血型與其一樣。據悉，全世界只有不到50個天選之人擁有，也由於稀有性而被稱為「黃金血液」，黃金血型是真正意義上的萬能血型，可以輸給任何不同血型的人。

據《新京報》報導，南京醫科大學附屬泰州人民醫院近日接診一位重度貧血女子，在對其進行血型和血型抗體檢查時發現，她不僅僅是RhD陰性（俗稱「熊貓血」），而且其RhC、Rhc、RhE、Rhe均為陰性（RhNULL）。在對家屬進行血液匹配度檢測時，醫院發現該名患者的親姊姊血型與其一樣。

據悉，RhNULL血型又稱為「黃金血」，在人群中的概率是600萬分之一。自20世紀60年代發現以來，全球不足50例，大陸此前報導僅有4例。

8月30日下午，南京醫科大學附屬泰州人民醫院輸液科主任高靈寶表示，該患者50歲左右，目前已出院，醫院也提醒該患者定期進行體檢，查看貧血狀況，進行提前干預。

高靈寶稱，如自願獻血，「黃金血」能將自己的血液輸送給任一缺血的病人，反之則只能接受同血型輸血。這意味著，全世界範圍內能給她提供血液的人不到50位。鑑於該患者屬於重度貧血，最終醫院採取激素治療，降低抗原抗體反應，患者並未出現大出血的情況。

高靈寶指出，RhNULL血型是由於基因突變而形成的，經基因測序，該患者的突變序列是比較新的，「對該患者的治療也讓我們有了一個經驗，即對稀有血型貧血患者的提前干預是非常重要的。」