江蘇一天4起龍捲風致1死37傷　最高EF3級可毀損房屋使火車脫軌

▲江蘇一天發生4起龍捲風，造成民眾傷亡及部分經濟損失。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸江蘇省20日遭龍捲風襲擊，據氣象科普博主、中國氣象頻道氣象分析師信欣文章表示，江蘇北部出現4起龍捲風，宿遷市沭陽縣和淮安市淮陰區為中等強度龍捲，鹽城市響水縣和連雲港市灌雲縣為強龍捲。官方數據顯示，截至21日11時，災害造成4031人受災、1人死亡、37人受傷，直接經濟損失6896.86萬元人民幣（約3.03億元新台幣）。

▲江蘇灌雲縣的EF2級龍捲風使一輛貨車翻覆。（圖／翻攝北京晚報）

《界面新聞》報導，這是江蘇今年以來遭遇的最強一次強對流天氣過程，全省有11個市的196個鄉鎮（街道）出現8級以上大風，灌雲、沭陽、響水等地遭遇的龍捲風災害，風力達到了15至17級。

信欣表示，響水縣出現的龍捲風達到了EF3級。根據龍捲風評級顯示，等級最低為EF0，最高位EF5，響水縣出現的EF3級龍捲風會造成房屋毀損，嚴重會導致火車出軌意外。

目擊民眾指出，龍捲風經過沭陽時，伴隨著閃電打雷，龍捲風和暴雨一起到來；灌雲縣的EF2級龍捲風使一座橋上的數十輛摩托車被捲至橋下，甚至有一輛被捲到樹上，還有一輛大貨車側翻在橋中央。

▲龍捲風經過時吹垮田地裡的作物。（圖／翻攝微博）

至於響水縣遭遇的EF3級龍捲風讓當地居民心驚膽跳。有民眾表示，氣象部門當天發出強對流天氣預警，公司提前告知員工居家上班，「在家裡能看到隔壁村莊有人家的二樓房頂被掀開，外牆貼的瓷磚也大片被風吹落，風聲太可怕了，窗戶要是沒關好，兩個人面對面說話都需要大聲吼叫。」