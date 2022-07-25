搶實習！江蘇就業特訓營啟動　2百位台灣學生提前卡位

記者任以芳／綜合報導

2022年台灣大學生江蘇實習就業特訓營在江蘇省昆山市23日開營。本次江蘇實習營活動主要集中在7月上中旬至8月底，實習期1個月左右，吸引位於江蘇省各區和昆山200多名台灣大學生。來自宜蘭雷雅淳是中南財經政法大學財務管理專業大四學生，她說，「期望通過實習，對職場有更深層次的了解，學會為人處事的方法，提高靈活解決問題的能力，收獲值得回憶的青春。」

以昆山開營儀式，2022台灣大學生江蘇實習就業特訓營在多地陸續啟動。目前，青春南京行第六屆「寧台大學生青春修煉營」、2022揚台大學生暑期實習就業特訓營陸續開營。

▲ 2022台灣大學生江蘇實習就業特訓營，吸引200多位台灣大學生實習。（圖／翻攝 江蘇實習就業營）

其中，台企仁寶信息技術（昆山）有限公司為21位大學生提供實習崗位。企業行政管理處處長魏國和說，希望借助實習活動讓各位同學了解昆山堅實的台資基礎、多元的創業載體、高端科研平台。

「城市很漂亮，導師很有耐心，同事很友好，期待能留在這個城市開啟自己的事業。」中南財經政法大學大四台灣學生雷雅淳說，從小隨父母在廣東長大，目前在台資企業昆山友達光電實習一周。

南京大學大四學生程方仁說，「這是他第二次報名參加特訓營，每次都有意外收獲，第一次在特訓營中認識的隊友已經成了摯友，那段朝夕相伴的短暫時光美好而令人難忘。」

▲不少台企、陸企提供實習機會給台生。（圖／翻攝 江蘇實習就業營）

江蘇省臺辦副主任封誌成介紹，5年來，特訓營累計面向臺灣青年提供實習崗位6600多個，吸引近3000人參加。累計為271名臺灣大學生發放獎(助)學金135.2萬元，幫助一批品學兼優的台灣大學生解決實習期間基本生活成本問題，持續為臺灣大學生來江蘇實習提供務實支持。

昆山市委副書記、市長陳麗艷說，我們將繼續秉持「兩岸一家親」理念。落實「同城待遇」，為台青在昆山學習生活、就業創業提供宜居宜業的環境。

開營儀式上，13家實習企業導師與學生進行結對儀式，並為學生頒發了印有台灣實習生編號的榮譽工作牌。據了解，今年昆山共有17家單位提供了186個優質實習崗位。

自2016年起，昆山市台辦已連續六年組織近700名台灣大學生來昆參與深度實習活動，並為台灣青年來昆實習、就業、創業提供更多機會、創造更好條件。據統計，六年來有近40名台灣實習大學生選擇在實習後留昆就業，超半數以上的實習台灣大學生與實習單位保持著密切聯繫，並表達來昆發展的意願。

▼昆山市台辦已連續六年推動近700名台灣大學生深度交流。（圖／翻攝 江蘇實習就業營）