北北桃何時啟動連線？　陳時中：這是一定要做的方向

▲民進黨台北市長參選人陳時中登記參選。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2022台北市長選戰備受關注，民進黨參選人陳時中31日搶先登記參選，還找來10位年輕媽媽、孕婦等帶著寶貝小孩到場讚聲，頗有為育兒政策背書的意味。針對何時啟動動北北桃連線？陳時中說，未來台北也是牽涉到區域的治理，所以區域的合作，一起來做競選相關、提供相關的一些整體大的政策，也是一定要做的方向。

陳時中表示，從年輕人到嬰幼兒，或是年輕的媽媽、爸爸，這都是我們未來的希望，台北應該是一個年輕的都市、是一個希望的都市，有年輕人注入，台北才會越來越好。這幾年我們人口流失了一些，希望透過相關的福利跟一些相關的補助跟幫助，能夠讓年輕力量回到台北，讓台北更好。

至於北北桃何時啟動連線？陳時中說，整體來講，未來台北也是牽涉到區域的治理，所以區域的合作，一起來做競選相關、提供相關的一些整體大的政策，也是一定要做的方向。

另外，昨天推出的社福牛肉，遭台北市長柯文哲批評很難做到？陳時中先是酸，「8年前的市長跟現在有很大的不同」，接著表示，市長還是要帶給市民希望，朝向都能給大家一定的福利、建設台北，這樣的方向來走，「如果還沒有做就覺得每一項都會失敗，那坦白講，這樣對市民不是一件好事情」。