好心幫顧鄰居小姊弟！半年後遭嗆「沒責任感」…療癒結局網嗨翻

▲女子好心幫照顧對面鄰居的孩子，卻被當成理所當然。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

好心幫鄰居照顧小孩，卻換來這樣的回報！一名女子與丈夫去年搬進社區型透天，意外發現對面有戶人家的小孩常常無法進門，於是代為照顧、也沒有收任何費用，沒想到後來準備回職場，竟遭鄰居嗆「沒責任」，讓她相當傻眼。事件最後的結局曝光，也令網友感到痛快，不禁直呼「好心被雷親」。

這名女子在「爆料公社」指出，她與丈夫去年搬到社區型的透天大樓，原先與鄰居的交集只有點頭打招呼，後來因為懷孕生子，請了育嬰假在家照顧小孩，才發現對面有戶人家的姊弟常常放學後坐在門口，等阿嬤回家才能進門。

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女子看了十分不捨，便將這對小姊弟帶回家，讓孩子有空間寫功課、吃晚餐，而剛開始對面的阿嬤還抱著感恩的心態，不斷道謝、送東西，而女子也拒絕收下謝禮，「可是後來好像就變成理所當然。」

後來女子有幾次外出、回娘家，小孩沒辦法過來，阿嬤還會打電話來斥責，害孫子在外面餵蚊子、餓肚子，還數落「當媽不要常往外跑會被笑」。

▼女子好心讓鄰居家的小姊弟進門，有地方能寫功課、吃飯，對方卻當成理所當然。（示意圖／免費圖庫Pexels）



而這對小姊弟的態度也變得理所當然，有時候她晚點到家，2人還會擺臭臉，甚至直接闖進廚房、開冰箱拿飲料來喝，儘管她數度告知「這樣很沒禮貌」，2人也頂多擺臭臉、乖個幾天，又恢復原樣。

因為丈夫是老好人，不想打壞鄰居關係，所以夫妻倆一同忍耐。沒想到，女子9月準備回公司上班，告知小姊弟「以後沒辦法再來」，2人居然生氣、打電話向阿嬤告狀，阿嬤還嗆她「沒責任」，跟當初講好的完全不同。

女子一頭霧水，當初雙方根本沒有協議，且小姊弟一直以來的飯錢、飲料錢也是她自掏腰包，卻又被嗆「這是我甘願的」，阿嬤明明有打算給錢，是她自己不拿。對方還用情緒勒索的方式，要她不要這麼無情。

女子瞬間傻眼，她們一家還沒搬來時，這對姊弟不就也待在外面等，怎麼變成她的錯？後來阿嬤來接小孩時，還大嗆「以後不會再讓孩子來」，女子回了一句「好喔」，瞬間感覺解脫了，「我決定要去買個大龍炮來放。」

網友們看完女子的故事，斥責阿嬤鄰居的同時，也恭喜女子解脫，「過份的阿嬤，小孩有樣學樣，真是上樑不正下樑歪。妳辛苦了」、「誇張死了，好心久了變應該喔？真的是莫名其妙」、「就有些人覺得，幫忙久了，就理所當然」、「標準的升米恩斗米仇」、「犧牲久了有些人只會覺得理所當然，還會被檢討，超不值得的」、「好心被雷親欸！板主辛苦了，遇到這樣的鄰居，把方便當隨便。」

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