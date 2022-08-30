數十名台人在柬埔寨向陸求救！　國台辦證實：已協助部分人員脫困返鄉

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

針對近期大陸方面積極協助解救遭誘騙赴柬埔寨受困的台灣民眾，受到台灣官方批評，對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（30）日最新回應稱，大陸是台灣同胞後盾，至今收到數十名台胞求救信息，已協助部分人員返鄉。並且批評「民進黨當局利用事關台灣同胞安危的問題進行政治操弄，只能再次暴露罔顧百姓生死的惡劣本性。」

馬曉光表示，台灣同胞是中國公民。他們在海外受困遇險，生命和財產受到威脅，我們感同身受，理所當然竭盡全力相助。我駐柬使領館正與柬埔寨方面保持密切溝通，積極查找、解救受困台灣同胞，目前已收到數十名台胞求助信息，並協助部分人員脫離險境，安全返鄉。

馬曉光強調，多年來，我們一直全力為包括台胞在內的海外中國公民提供領事保護與服務。祖國大陸永遠是廣大台灣同胞的堅強後盾。「民進黨當局利用事關台灣同胞安危的問題進行政治操弄，只能再次暴露罔顧百姓生死的惡劣本性。」

大陸外交部發言人趙立堅昨29日表示，「中國駐柬埔寨大使館收到20多名台灣同胞求助信息，已協助柬方成功解救部分人員，「遇困台灣同胞及家屬可及時聯繫中國駐柬使館求助。」

趙立堅提到，中國政府高度重視並全力維護包括台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益，中國駐柬埔寨大使館正在與柬埔寨政府保持密切溝通，積極查找並解救相關人員，「目前使館收到20多名台灣同胞求助信息，已經協助柬方成功解救部分人員。」