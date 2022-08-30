小鋼炮「軒嵐諾」很紮實！熱低有望成颱風「梅花」　藤原效應開始

▲「軒嵐諾」颱風各國路徑預測 。（圖／翻攝國家災害防救科技中心NCDR）



記者李宜秦／台北報導

今年第十一號颱風「軒嵐諾」增強為強烈颱風，颱風南邊生成一個熱帶性低氣壓，中央氣象局表示，兩系統有望整合，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，軒嵐諾結構紮實，熱帶低壓也有望在近期成為第十二號颱風「梅花」。

台灣颱風論壇｜天氣特急指出，軒嵐諾在週五到週日是最強的時段，加上南邊熱帶低壓逐漸增強，藤原效應開始出現，加強軒嵐諾往南墜的幅度。若低壓發展更強，可能對軒嵐諾有所影響。

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▲「軒嵐諾」變強颱，南方的低壓有機會成為「梅花」颱風。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

氣象局預報員劉宇其指出，明晚開始受到軒嵐諾環流影響，北部、東北部降雨明顯，其他地區仍以午後雷雨為主，週五、六軒嵐諾更接近台灣，北部、東北部、東部有雨，北部山區、基隆北海岸有局部大雨或豪雨，其他地區也有短暫陣雨，這兩天降雨最為明顯。

藤原效應是指兩個距離不遠的水旋渦或大氣旋渦，因為渦度、質量及相對位置的不同，而互相影響的狀態。

▲「軒嵐諾」變強颱，明天開始環流影響台灣天氣。（圖／氣象局）

▲「軒嵐諾」南方有一熱帶性低氣壓生成。（圖／氣象局）