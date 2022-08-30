死亡+27！最年輕30多歲女　染疫後發現罹癌「多處轉移」

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內新增27例死亡個案，當中最年輕個案為30多歲女性，本身有缺鐵性貧血病史，6月曾經因為一般肺炎住院，同月底快篩陽性，後來陸續因出現症狀就醫、收治住院，除確診新冠，另檢查也發現胸部、腹部有多處轉移性癌症病灶，最後因敗血性休克急救無效死亡。

指揮中心今（30）日公布國內新增31178例本土個案，另增310例境外移入，確診個案中增27例死亡。今日也新增通報56例中重症，當中32例中症，24例重症。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日無特殊中重症個案，至於特殊死亡個案方面，最年輕為30多歲女，有缺鐵性貧血病史，接種三劑疫苗，6月曾經因為一般肺炎住院，出院後於6月30日快篩陽性，因為腹痛、噁心、咳嗽等症狀，7月3日至急診，診斷新冠肺炎收住隔離病房。

羅一鈞指出，該案於電腦斷層掃描顯示胸部、腹部有多處轉移性癌症病灶，後因敗血性休克急救無效，7月17日死亡。死因為肺炎並敗血性休克及癌症轉移。

至於7月中死亡，但到8月底才公布，是因為原來新冠確診放入其他死因，後改為直接死因之一，今日補提列。

▲8/30本土中重症與確診死亡分析。（圖／指揮中心提供）



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