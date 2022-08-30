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柬埔寨3台人「互相殘殺」？友人提3疑點：應是熟人所為

▲台人柬埔寨慘死金邊警認互相殘殺，徐姓友人直言不可能，質疑應是熟人所為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台人柬埔寨慘死金邊警認互相殘殺，徐姓友人直言不可能，質疑應是熟人所為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

柬埔寨金邊一間公寓28日晚上發生槍擊命案，3名台灣人倒臥血泊中身亡，死者都來自台南，死因外界議論紛紛，惟金邊警方初步調查，研判應是「3人互相殘殺」，現場並沒其他人介入，3死者的徐性友人質疑此一說法，直言不可能，應是熟人所為。

徐姓友人從網死者命案現場照片研判指出，林、葉、程3名死者生前感情十分好，發生命案的寓所是林男住處，案發時係他們不知何事，從工作處所一起返回公寓，怎可能一回去就「相互殘殺」，以他對3人的了解，3人感情很好，葉、程2人對林男十分尊重，林男對葉、程2人也很好，至少他從未看過3人發生爭吵。柬警說「相互殘殺」，以他的認知9成以上不可能，一定是熟人所為，死者3人才會開門讓其進入。

徐姓友人指出，從葉男的死狀研判，應是熟悉的人上門，葉男開門時，槍就指在他的頭上，葉男才會有「O」字嘴的形狀驚恐，兇手打掉葉男時，程男見狀轉頭想跑背後中槍…，林男死狀沒有異樣，是沒防備心，坐著時被左方的熟人突然打掉。

▲台人柬埔寨慘死金邊警認互相殘殺，徐姓友人直言不可能，質疑應是熟人所為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

徐姓友人強調，林男不是左撇子，如像柬警所言先槍殺葉、程2人，林男再持槍朝太陽穴部位自戕，林男右手持槍，應直接開槍打右邊，怎會反折到左邊開槍？且射擊角度也不會呈45度角，且現場也沒有打鬥跡象，從諸多疑點，顯示柬警所言可能不是事實，希望台灣警力能協助查明真相。

根據柬媒VOD NEWS的報導，警方發言人索克塞哈(San Sokseyha)29日表示，他們發現了三具屍體，都在30歲左右，初步懷疑是「謀殺後自殺」，現場也發現了一把手槍。索克塞哈還說，3名死者中有2人身中多槍，而最後一個人則是頭部中槍，目前初步報告顯示3名死者生前是互相殘殺，沒有其他人介入，那位台灣人殺了另外2位台灣人，接著就自殺。索克塞哈也指出，屍檢後死者遺體皆被送往Toek Thla的寶塔。

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