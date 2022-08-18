苗栗通霄農牧地挖出50噸營建廢棄物　地主恐遭判刑+重罰　

▲苗栗通霄新埔地區發現非法掩埋營建廢棄物，初估數量約有50噸。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄新埔地區一處農牧地被檢舉非法掩埋廢棄物，環保局會同警方今天開挖，挖出約50噸的營建混和廢棄物，環保局懷疑地主提供他人非法掩埋廢棄物，將依違反廢棄物清理法移送法辦。

苗栗縣環保局秘書蔡政勳說，6月27日接獲檢舉，通霄新埔地區有非法掩埋廢棄物情事，環保局18日上午會同警方到現地開挖，果然在乾淨的面土下發現大量的廢棄物，初估數量約有50噸。從外觀粗判應該是營建混和廢棄物，本案已涉違反廢棄物清理法，將移請檢警偵辦，之後若檢方認為無保全證據需要時，再要求地主移除。

據了解，發現非法掩埋廢棄物的地點是11人聯名的聯名地，是周邊的地主發現非法掩埋來源不明的廢棄物，擔心其中夾帶有毒廢棄物會汙染環境，才向環保單位檢舉，環保局將移請警察單位追查地主及棄置廢棄物的行為人，追究相關任。

環保局表示，廢棄物清理法第46條規定，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，或領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物者，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千5百萬元以下罰金。

▲▼苗栗通霄新埔地區發現非法掩埋營建廢棄物，初估數量約有50噸。（圖／記者蔡文淵翻攝）