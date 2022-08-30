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社會 社會焦點 保障人權

起訴書真實還原李鴻淵殺人過程！　帶3槍5手銬行兇...4人1槍斃命

▲▼ 南投康建4死槍案，槍手李鴻淵落網。（圖／ETtoday記者攝）

▲ 南投康建4死槍案，嫌犯李鴻淵被檢方求處死刑。（圖／ETtoday記者攝）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投草屯康建生技公司7月14日發生4死1重傷的槍擊案，唯一倖存者董事長賴敏男日前轉出加護病房，在呼吸照護病房治療中。南投地檢署今（30）依殺人罪將冷血殺手李鴻淵起訴，而兇殘的殺人過程也曝光，檢方認定，4名死者皆僅遭開槍1次就當場死亡，李犯案後「得意洋洋且毫無悔意」，因此向法院求處死刑。

由於李鴻淵過去曾為公司員工，熟知死者們的日常作息，且園藝課長劉慶彬通常於下午1時許至康建公司對面約200公尺處工寮工作，經縝密計畫後，於7月14日中午12時20分許攜帶3把槍、至少182顆子彈、5副手銬，步行前往康建公司對面工寮，並躲藏在該工寮內。

同日下午1時30分許，園藝課長劉慶彬進入工寮內，李鴻淵隨即持槍脅迫並控制其行動，用手銬將他銬在椅子上，準備在接近5時許槍殺。然而，接近下午3時11分許，賴敏男胞弟賴鋕卿正好駕車抵達進入工寮，李鴻淵隨即持槍控制他，也用手銬銬在椅子上。

▲▼康建生技公司創辦人、牛樟芝之父賴敏男。（圖／民眾提供）

▲康建生技公司創辦人賴敏男為唯一倖存者。（圖／民眾提供）

下午4時50分許，因賴鋕卿和李鴻淵發生爭執，李鴻淵一氣之下拿槍抵住對方右鼻側並開槍，貫穿後頸部當場死亡。劉慶彬見狀試圖逃跑，卻同樣死於李鴻淵的槍口之下，子彈從後枕部貫穿左前額死亡。

李鴻淵槍殺2人後，於下午5時3分許，偷竊劉慶彬的機車，騎車前往康建公司，並在大廳先後遇到廠長，以及來公司拜會賴敏男的2名客人，以及外籍員工，李鴻淵便持槍要求4人進入男廁交出手機，把他們拘禁在男廁。

之後，李鴻淵尾隨賴敏男女兒賴彥妤進入大廳旁個人辦公室，賴彥妤轉身一看嚇得大叫，2名員工聽聞尖叫聲後四處尋找賴彥妤，抵達辦公室門口外卻正好聽見李鴻淵開槍聲，2人趕緊回到原處躲了起來，而賴彥妤前額遭射擊，子彈停留在右後頂枕部裡，當場死亡。

此時，主任張嘉琦前往賴彥妤辦公室打算開門，這時李鴻淵走出房門外，在2公尺的距離外，持槍射擊張嘉琦左後頭頸部死亡。

下午5時11分許，賴敏男在公司大門附近聽到槍響，隨即進入查看，沒想到卻直擊李鴻淵的槍殺現場，轉身就要逃，李鴻淵立刻朝他連開2槍，第一槍打中玻璃後，李馬上補開一槍，命中賴敏男左耳後方，李鴻淵誤以為他已死亡於是騎車離去。

李鴻淵僅因8年前之職場糾紛與後續工作狀況不如己意，竟開槍殺害前同事，就連無辜誤入的賴鋕卿也痛下殺手，南投地檢經偵結後，認定他冷血犯案毫無悔意，因此向法院求處死刑。

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