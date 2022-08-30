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社會 社會焦點 保障人權

獨／李鴻淵遭起訴！直擊康建現況　李家門前冷清...家人疑搬走

記者白珈陽、許權毅／南投報導

南投縣草屯康建4死血案，槍手李鴻淵遭檢方求處死刑，賴家人回應符合期待，並盼「斬立決！」能夠盡快執行不要再拖。而康建生技在Google上雖顯示暫停營業，不過內部人士透露，現已正常運作，記者實際走訪發現門口設置警衛亭，警衛雙手一揮趕人，並說公司已經下了封口令，表明拒絕採訪。

▲▼康建生技已恢復營運，並由警衛駐守，員工也正常午休。（圖／記者白珈陽拍攝）

▲康建生技已恢復營運，並由警衛駐守，員工也正常午休。（圖／記者白珈陽拍攝）

《東森新媒體ETtoday》記者觀察，康建目前上班狀況與未停業前相同，廠房內運作聲隆隆作響，每到中午12點大門敞開，部分員工開車、騎車回到家中休息、用餐。至於大門口左側則設置一處警衛亭，由一名警衛駐守，警衛向記者表示公司已經下了封口令，不會對外說明，並揮手趕人，說讓員工好好工作就好；另李家現場依舊仍是大門深鎖，門前空蕩蕩，其家屬沒有搬回住處的跡象。

▲▼康建生技已恢復營運，並由警衛駐守，員工也正常午休。（圖／記者白珈陽拍攝）

▲中午12點康建部分員工騎車開車外出休息用餐。（圖／記者白珈陽拍攝）

▲李家現場依舊空蕩蕩，鐵門深鎖，並無活動跡象。（圖／記者白珈陽拍攝）

槍手李鴻淵遭到檢方求處死刑，起訴書中提到，李鴻淵僅因8年前之職場糾紛與後續工作狀況不如己意，竟萌生殺害康建董事長賴敏男、總會計賴彥妤、園藝課長劉慶杉及會計主任張嘉琦，事前還縝密規劃復仇計畫，甚至對無辜進入工寮的賴敏男弟弟、賴鋕卿痛下殺手；此外，李鴻淵在行兇前，先以手銬銬住賴鋕卿及劉慶杉，讓2人在遭殺害前身心蒙受莫大恐懼；之後李鴻淵更在不到30分鐘之時間內，以近距離方式槍擊被害人5人頭部。

▲李鴻淵遭求處死刑。（圖／ETtoday資料照）

▲南投地檢署檢察官列6大項，曝對李鴻淵求處死原因。（圖／南投地檢署提供）

檢方以圖表列出6大項對李鴻淵求處死刑原因，包含李鴻淵落網後對媒體大喊是為復仇犯案，得意洋洋、毫無悔意，遭羈押禁見獲准後才表露悔意，不過李鴻淵對槍枝來源交代不清，先謊稱在高速公路邊坡拾獲，又騙說是從網路上購得。檢方提到，李鴻淵殺意甚堅，視人命如草芥，目無法紀，手段凶殘冷血，毫無人性，依殺人罪起訴並向法院求處死刑。

▲「不知道自己是誰！」南投康建槍案唯一倖存者賴敏男轉出加護病房。（圖／民眾提供）

此外，知情人士則透露，倖存者康健董事長賴敏男意識不清，不過眼睛會張開，手腳可活動，但喊他名字卻沒有回應，「不知道自己是誰、也無法認人，甚至連點頭、搖頭都無法！」此外，由於賴敏男頭蓋骨尚未蓋回，要出院可能還要等2、3個月，目前已轉出加護病房，在呼吸照護病房治療中，恐無法回家過中秋團圓。

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